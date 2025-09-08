MLB／鄧愷威14日對決大谷？ESPN預測他和山本由伸登板先發

26歲旅美投手鄧愷威今天先發4局失4分吞敗，巨人隊終場以3：4不敵紅雀隊，他在賽後對於未能吃下更多局數，感到有些自責；根據美國媒體ESPN的預測，鄧愷威下次登板將是14日在舊金山主場對決道奇隊，如果沒有意外，生涯首次對決大谷翔平就要成真。

巨人從8月24日起，最近14場比賽搶下11勝，目前戰績72勝71敗在國聯西區排名第3，落後龍頭道奇7場勝差，外卡排名和紅人隊並列第4，暫未在季後賽保障名單內。

巨人結束客場6連戰後，明天回到主場對響尾蛇隊展開3連戰，13日起再和道奇連打3場；大聯盟官網目前公布巨人接下來3戰先發投手，依序是韋伯（Logan Webb）與瑞伊（Robbie Ray）、西摩（Carson Seymour），對道奇3連戰如何調度，總教練梅爾文（Bob Melvin）還未鬆口。

鄧愷威有望對決大谷翔平(左)與山本由伸。 美聯社

ESPN除了列出巨人這3名先發投手，也預測13日起對道奇系列賽分別由韋蘭德（JustinVerlander）、鄧愷威、韋伯扛起先發任務，尤其鄧愷威14日登板時，道奇將推出昨天差點投出無安打比賽的山本由伸。

鄧愷威去年4月1日登上大聯盟，到至今為止剛好出賽10場，其中5場先發，生涯對決教士隊3場最多，和國民隊交手兩場，對光芒、響尾蛇、大都會、洛磯、紅雀各有1場，本季戰績2勝4敗、防禦率7.54。

鄧愷威若在14日先發，將是生涯首次碰到道奇「明星賽打線」大谷、貝茲（MookieBetts）、弗里曼（Freddie Freeman），道奇目前209支全壘打在國聯排名第1、大聯盟第3，前兩名是洋基隊243轟、水手隊210轟。