快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇走出「山本事件」陰霾 教頭盛讚大谷讓全隊充滿活力

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平雙響砲累積48轟。 法新社
大谷翔平雙響砲累積48轟。 法新社

大谷翔平今天面對前輩菅野智之火力全開，前兩打席都轟出陽春砲，締造雙響砲後衝上48轟，幫助道奇隊以5：2擊敗金鶯隊，穩住國聯西區排名第1；大谷單季12支首局首打席全壘打，追平前年貝茲（Mookie Betts）創下的隊史紀錄，在大聯盟史上並列第3。

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）去年15支首局首打席全壘打排名第1，洋基隊退役好手索里安諾（Alfonso Soriano）2003年13支居次，史瓦柏本季49轟暫居國聯榜首，大谷只差1轟，繼續挑戰連續3季聯盟全壘打王（前年天使隊44轟、去年道奇54轟）。

大谷1局上面對菅野投出第2球，把這顆94英里伸卡球轟成中外野方向411英尺陽春砲，3局上又逮中94英里速球，形成中外野399英尺全壘打，攻下全隊前兩分，幫助道奇領先到比賽結束，終止5連敗。

山本由伸昨天9局下只差最後1個出局數，就可成為史上第3位投出無安打比賽的日本投手，被金鶯開路先鋒哈勒戴（Jackson Holliday）轟出陽春砲後，帶著3：1領先優勢退場，道奇兩名後援投手竟失3分搞砸戰局，以3：4送出該贏的比賽。

道奇面臨3連戰遭橫掃的命運，大谷今天開賽走進打擊區就開轟，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「翔平首局首打席全壘打非常出色，讓休息區充滿活力。」

大谷今天不但雙響砲，還被保送3次，全場5個打席都上壘，貝茲5打數2安打、包括1支全壘打，攻下兩分打點，羅伯茲盛讚：「太棒了， 翔平上壘5次，貝茲揮棒很好，我喜歡這種能量和比賽方式，就連後半段棒次表現也很出色。」

道奇昨天輸得難看，羅伯茲表示，全隊並未感到恐慌，球員未被壓制，「我們有點振奮，期待這場比賽並贏球，大谷和貝茲做他們正在做的事，這也會很有幫助。」

道奇 貝茲

延伸閱讀

MLB／崔南敗投對山本過意不去 羅伯茲失望：很難描述這場比賽

MLB／佐佐木朗希下一步？羅伯茲：想回來要更高標準檢視

MLB／MVP爭奪戰大谷海放史瓦柏？名人堂投手：其他人只能陪襯

MLB／史瓦柏單場4轟本季第3人 49轟甩開大谷衝上國聯第一

相關新聞

MLB／鄧愷威14日對決大谷？ESPN預測他和山本由伸登板先發

26歲旅美投手鄧愷威今天先發4局失4分吞敗，巨人隊終場以3：4不敵紅雀隊，他在賽後對於未能吃下更多局數，感到有些自責；根...

MLB／道奇走出「山本事件」陰霾 教頭盛讚大谷讓全隊充滿活力

大谷翔平今天面對前輩菅野智之火力全開，前兩打席都轟出陽春砲，締造雙響砲後衝上48轟，幫助道奇隊以5：2擊敗金鶯隊，穩住國...

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

大谷翔平今天炸裂雙響砲、3次四壞保送，單場5打席全上壘，他的本季第47、48轟都是以陽春砲狙擊日本同胞菅野智之，道奇終場...

MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

效力巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，相隔6天再扛先發，再度展現優異三振能力，面對紅雀隊先發4局送出8次三振，但控球危機讓他...

MLB／鄧愷威透露第5局突然崩盤原因 自責未能吃下更多局數

巨人隊26歲台灣右投鄧愷威，今天對紅雀隊之戰先發4局失4分吞敗，巨人終場以3：4落敗，最近5連勝後2連敗，鄧愷威賽後自責...

MLB／讚鄧愷威前4局投得好 巨人教頭：第5局找不到好球帶

台灣投手鄧愷威對聖路易紅雀，前4局精采飆出8次三振，但第5局連3四壞保送，滿壘被敲安打退場。總教練梅爾文說，鄧愷威前4局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。