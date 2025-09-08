MLB／道奇走出「山本事件」陰霾 教頭盛讚大谷讓全隊充滿活力

大谷翔平今天面對前輩菅野智之火力全開，前兩打席都轟出陽春砲，締造雙響砲後衝上48轟，幫助道奇隊以5：2擊敗金鶯隊，穩住國聯西區排名第1；大谷單季12支首局首打席全壘打，追平前年貝茲（Mookie Betts）創下的隊史紀錄，在大聯盟史上並列第3。

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）去年15支首局首打席全壘打排名第1，洋基隊退役好手索里安諾（Alfonso Soriano）2003年13支居次，史瓦柏本季49轟暫居國聯榜首，大谷只差1轟，繼續挑戰連續3季聯盟全壘打王（前年天使隊44轟、去年道奇54轟）。

Shohei Ohtani leads off the game with home run No. 47! pic.twitter.com/DHQeoSNeAu — MLB (@MLB) 2025年9月7日

大谷1局上面對菅野投出第2球，把這顆94英里伸卡球轟成中外野方向411英尺陽春砲，3局上又逮中94英里速球，形成中外野399英尺全壘打，攻下全隊前兩分，幫助道奇領先到比賽結束，終止5連敗。

山本由伸昨天9局下只差最後1個出局數，就可成為史上第3位投出無安打比賽的日本投手，被金鶯開路先鋒哈勒戴（Jackson Holliday）轟出陽春砲後，帶著3：1領先優勢退場，道奇兩名後援投手竟失3分搞砸戰局，以3：4送出該贏的比賽。

Shohei Ohtani AGAIN!



2 homers today, 48 this season 🤩 pic.twitter.com/rtMExM3xuh — MLB (@MLB) 2025年9月7日

道奇面臨3連戰遭橫掃的命運，大谷今天開賽走進打擊區就開轟，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「翔平首局首打席全壘打非常出色，讓休息區充滿活力。」

大谷今天不但雙響砲，還被保送3次，全場5個打席都上壘，貝茲5打數2安打、包括1支全壘打，攻下兩分打點，羅伯茲盛讚：「太棒了， 翔平上壘5次，貝茲揮棒很好，我喜歡這種能量和比賽方式，就連後半段棒次表現也很出色。」

道奇昨天輸得難看，羅伯茲表示，全隊並未感到恐慌，球員未被壓制，「我們有點振奮，期待這場比賽並贏球，大谷和貝茲做他們正在做的事，這也會很有幫助。」