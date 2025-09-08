快訊

柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

台股早盤勁揚200點、攻上24,729點再刷歷史新高 台積電開盤衝到1,195元

凌晨一點半「月全食」紅月再現 台灣下次得等2026年

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威透露第5局突然崩盤原因 自責未能吃下更多局數

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鄧愷威自責未能吃下更多局數。 美聯社
鄧愷威自責未能吃下更多局數。 美聯社

巨人隊26歲台灣右投鄧愷威，今天對紅雀隊之戰先發4局失4分吞敗，巨人終場以3：4落敗，最近5連勝後2連敗，鄧愷威賽後自責未能吃下更多局數。

這是鄧愷威本季第6場出賽、第5場先發任務，投出8次三振追平個人單場紀錄，但出現5次保送也是單場最多，本季戰績掉到2勝4敗，防禦率從7.23漲為7.54。

鄧愷威前4局讓紅雀掛零，5局下面對前3名打者都投出保送，形成滿壘局面，再被努特巴爾（Lars Nootbaar）揮出安打，失1分退場，投77球結束任務。

巨人第2任投手布托（Jose Butto）接手後又被安打、保送，失3分都算在鄧愷威身上。

巨人打線面對紅雀先發投手格雷（Sonny Gray），打完前5局只有1次保送，6局上才開啟攻勢追回3分，接下來3局無法破蛋，終場1分差輸球。

鄧愷威賽後談到第5局出狀況，歸因於出現疲勞現象，推測可能是小聯盟3A開季時擔任後援投手，並且必須適應先發投手的調整節奏，另一個原因是最近連續兩次出賽，投球局數是本季最長。

鄧愷威今年在3A出賽26場，包括4場先發任務，投出3勝2敗2救援、防禦率3.63。

巨人目前戰績72勝71敗，在國聯外卡排名和紅人隊並列第4，爭取季後賽門票很辛苦，鄧愷威說：「擔任先發投手必須竭盡所能，吃下更多局數幫助球隊獲勝，所以我不會以此為藉口。」

紅雀 巨人 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

MLB／鄧愷威聖路易初登板拚第3勝 紅雀推出三冠王葛雷應戰

MLB／巨人重回季後賽競爭行列 美媒報導提鄧愷威好投是驚喜

MLB／投手教練回憶初見18歲鄧愷威 7年前就具備變化球天分

相關新聞

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

大谷翔平今天炸裂雙響砲、3次四壞保送，單場5打席全上壘，他的本季第47、48轟都是以陽春砲狙擊日本同胞菅野智之，道奇終場...

MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

效力巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，相隔6天再扛先發，再度展現優異三振能力，面對紅雀隊先發4局送出8次三振，但控球危機讓他...

MLB／鄧愷威透露第5局突然崩盤原因 自責未能吃下更多局數

巨人隊26歲台灣右投鄧愷威，今天對紅雀隊之戰先發4局失4分吞敗，巨人終場以3：4落敗，最近5連勝後2連敗，鄧愷威賽後自責...

山本無安打破功 道奇遭逆轉吞敗

美國職棒大聯盟道奇隊昨天吞下本季最離譜的一敗，山本由伸九局下只差最後一個出局數，就可成為史上第三位投出無安打比賽的日本投...

MLB／菊池雄星坦言最近各種嘗試無效 加入千K俱樂部卻掉7分慘敗

天使隊左投菊池雄星今天在洛杉磯主場登板，面對運動家隊首名打者蘭利斯（Shea Langeliers）就投出三振， 完成生...

MLB／貝林傑秀雷射肩美技 助洋基終場3比1擊退藍鳥

洋基藍鳥今（7日）迎來系列賽第二戰，靠著捕手威爾斯（Austin Wells）貢獻2分打點，以及右外野手貝林傑（Cody Bellinger）的關鍵守備，終場幫助洋基以3：1帶走比賽勝利，為系列賽扳回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。