MLB／鄧愷威透露第5局突然崩盤原因 自責未能吃下更多局數

巨人隊26歲台灣右投鄧愷威，今天對紅雀隊之戰先發4局失4分吞敗，巨人終場以3：4落敗，最近5連勝後2連敗，鄧愷威賽後自責未能吃下更多局數。

這是鄧愷威本季第6場出賽、第5場先發任務，投出8次三振追平個人單場紀錄，但出現5次保送也是單場最多，本季戰績掉到2勝4敗，防禦率從7.23漲為7.54。

鄧愷威前4局讓紅雀掛零，5局下面對前3名打者都投出保送，形成滿壘局面，再被努特巴爾（Lars Nootbaar）揮出安打，失1分退場，投77球結束任務。

巨人第2任投手布托（Jose Butto）接手後又被安打、保送，失3分都算在鄧愷威身上。

巨人打線面對紅雀先發投手格雷（Sonny Gray），打完前5局只有1次保送，6局上才開啟攻勢追回3分，接下來3局無法破蛋，終場1分差輸球。

鄧愷威賽後談到第5局出狀況，歸因於出現疲勞現象，推測可能是小聯盟3A開季時擔任後援投手，並且必須適應先發投手的調整節奏，另一個原因是最近連續兩次出賽，投球局數是本季最長。

鄧愷威今年在3A出賽26場，包括4場先發任務，投出3勝2敗2救援、防禦率3.63。

巨人目前戰績72勝71敗，在國聯外卡排名和紅人隊並列第4，爭取季後賽門票很辛苦，鄧愷威說：「擔任先發投手必須竭盡所能，吃下更多局數幫助球隊獲勝，所以我不會以此為藉口。」