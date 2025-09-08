MLB／讚鄧愷威前4局投得好 巨人教頭：第5局找不到好球帶

台灣投手鄧愷威對聖路易紅雀，前4局精采飆出8次三振，但第5局連3四壞保送，滿壘被敲安打退場。總教練梅爾文說，鄧愷威前4局投得很好，第5局突然找不到好球帶。

舊金山巨人隊今天在客場3比4輸給紅雀，系列賽以1勝2敗收場，大聯盟球季進入尾聲，巨人本季剩下19場比賽。

巨人先發投手鄧愷威本季第6場大聯盟出賽，吞下第4場敗戰。他在比賽前4局大秀三振功力，第1局2K、第2局1K、第3局2K，第4局的3個出局數都是三振。

根據巨人轉播單位NBC Sports Bay Area賽後訪問，總教練梅爾文（Bob Melvin）被問到，鄧愷威第5局出狀況，是突然找不到好球帶嗎？或者投球動作有什麼不同？

梅爾文回答：「他突然找不到好球帶。其實他整體投得不錯，就像上一場一樣好。但今天有5次保送。在第5局滿壘被敲安打，我們必須做出調整。不過在那之前，他的表現很好，有時候比賽就是會這樣。」

《NBC Sports Bay Area》播出鄧愷威賽後訪問，同樣被問到第5局的狀況，是否身體疲勞或者用球數到了一定的量？

鄧愷威表示，今年投球角色有調整，訓練方式也不同。他說：「有可能因為季初都是擔任後援。重訓那些的效果還沒出來。中間上來之後，才換重訓的菜單。重訓改變，效果還沒呈現。」

《NBC Sports Bay Area》網站分析，鄧愷威前一場對洛磯，這一場對紅雀，都展現他足以壓制大聯盟打者的球威，在9.1局投出了16次三振。可惜他前一場沒有保送，這場有5次保送。

球季進入尾聲，巨人隊投手陣容受到傷兵問題困擾，鄧愷威與西摩（Carson Seymour）獲得先發機會，兩人同樣為了明年春訓的牛棚名額努力，爭取教練團的青睞。報導指出，鄧愷威的三振能力是他一大優勢。