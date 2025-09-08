MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

效力巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，相隔6天再扛先發，再度展現優異三振能力，面對紅雀隊先發4局送出8次三振，但控球危機讓他在第5局搞成滿壘，努特巴爾（Lars Nootbaar）的安打將他一棒打退場，留下壘包上的3位跑者也全都兌現成為失分，最終先發4局失4分，而巨人終場以3：4輸球，鄧愷威吞下第4敗。

鄧愷威此役共用77球、41球好球，投4局被敲3安打，連兩場送出8K，追平個人單場最多三振，但也出現5次保送，防禦率從賽前的7.23漲為7.54。

鄧愷威首局三上三下、送出2K，第二局被首位打者溫恩（Masyn Winn）敲安，隨後讓薩吉斯（Thomas Saggese）打成游擊方向滾地球形成雙殺，再面對帕赫斯（Pedro Pagés）賞出三振。

鄧愷威第3局連飆2K，都是從2壞球的球數落後局面扳回送出三振，接著保送費米恩（José Fermín），再讓努特巴爾打向右外野的飛球遭到接殺。鄧愷威第4局因1安打、1保送首度面臨得點圈有人，但該局3個出局數都是三振安然度過。

鄧愷威的最大危機出現在第5局，控球迷航連續3棒投出保送，努特巴爾在滿壘時將一顆低角度進壘的變速球撈成中外野方向安打，帶有1分打點，巨人換上布托（José Buttó）接手，讓鄧愷威留下的3位跑者全都跑回分數，紅雀攻下4分大局。

紅雀由格雷（Sonny Gray）先發5.1局被敲2安打、失3分，他在前5局仍維持無安打比賽局面，第6局連兩保送開局，狄佛斯（Rafael Devers）、史密斯（Dominic Smith）安打各送回1分，紅雀換投後，查普曼（Matt Chapman）再以安打建功。

巨人追近到只差1分卻跨越不了，包括紅雀由羅梅洛（JoJo Romero）把關的8局上，兩出局後佛洛瑞斯（Wilmer Flores）敲二壘打，故意保送查普曼，對決李政厚送出關鍵三振；巨人9局上首位打者施密特（Casey Schmitt）就敲安打，依然空手而歸，無法幫助鄧愷威逃過敗投。