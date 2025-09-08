MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
巨人重回季後賽競爭行列，美媒報導提鄧愷威好投是驚喜。（路透）
巨人重回季後賽競爭行列，美媒報導提鄧愷威好投是驚喜。（路透）

效力巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，相隔6天再扛先發，再度展現優異三振能力，面對紅雀隊先發4局送出8次三振，但控球危機讓他在第5局搞成滿壘，努特巴爾（Lars Nootbaar）的安打將他一棒打退場，留下壘包上的3位跑者也全都兌現成為失分，最終先發4局失4分，而巨人終場以3：4輸球，鄧愷威吞下第4敗。

鄧愷威此役共用77球、41球好球，投4局被敲3安打，連兩場送出8K，追平個人單場最多三振，但也出現5次保送，防禦率從賽前的7.23漲為7.54。

鄧愷威首局三上三下、送出2K，第二局被首位打者溫恩（Masyn Winn）敲安，隨後讓薩吉斯（Thomas Saggese）打成游擊方向滾地球形成雙殺，再面對帕赫斯（Pedro Pagés）賞出三振。

鄧愷威第3局連飆2K，都是從2壞球的球數落後局面扳回送出三振，接著保送費米恩（José Fermín），再讓努特巴爾打向右外野的飛球遭到接殺。鄧愷威第4局因1安打、1保送首度面臨得點圈有人，但該局3個出局數都是三振安然度過。

鄧愷威的最大危機出現在第5局，控球迷航連續3棒投出保送，努特巴爾在滿壘時將一顆低角度進壘的變速球撈成中外野方向安打，帶有1分打點，巨人換上布托（José Buttó）接手，讓鄧愷威留下的3位跑者全都跑回分數，紅雀攻下4分大局。

紅雀由格雷（Sonny Gray）先發5.1局被敲2安打、失3分，他在前5局仍維持無安打比賽局面，第6局連兩保送開局，狄佛斯（Rafael Devers）、史密斯（Dominic Smith）安打各送回1分，紅雀換投後，查普曼（Matt Chapman）再以安打建功。

巨人追近到只差1分卻跨越不了，包括紅雀由羅梅洛（JoJo Romero）把關的8局上，兩出局後佛洛瑞斯（Wilmer Flores）敲二壘打，故意保送查普曼，對決李政厚送出關鍵三振；巨人9局上首位打者施密特（Casey Schmitt）就敲安打，依然空手而歸，無法幫助鄧愷威逃過敗投。

巨人 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／鄧愷威聖路易初登板拚第3勝 紅雀推出三冠王葛雷應戰

MLB／巨人重回季後賽競爭行列 美媒報導提鄧愷威好投是驚喜

MLB／投手教練回憶初見18歲鄧愷威 7年前就具備變化球天分

MLB／鄧愷威好投被注意到了！韓媒：經典賽警戒對象

相關新聞

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

大谷翔平今天炸裂雙響砲、3次四壞保送，單場5打席全上壘，他的本季第47、48轟都是以陽春砲狙擊日本同胞菅野智之，道奇終場...

MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

效力巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，相隔6天再扛先發，再度展現優異三振能力，面對紅雀隊先發4局送出8次三振，但控球危機讓他...

山本無安打破功 道奇遭逆轉吞敗

美國職棒大聯盟道奇隊昨天吞下本季最離譜的一敗，山本由伸九局下只差最後一個出局數，就可成為史上第三位投出無安打比賽的日本投...

MLB／菊池雄星坦言最近各種嘗試無效 加入千K俱樂部卻掉7分慘敗

天使隊左投菊池雄星今天在洛杉磯主場登板，面對運動家隊首名打者蘭利斯（Shea Langeliers）就投出三振， 完成生...

MLB／貝林傑秀雷射肩美技 助洋基終場3比1擊退藍鳥

洋基藍鳥今（7日）迎來系列賽第二戰，靠著捕手威爾斯（Austin Wells）貢獻2分打點，以及右外野手貝林傑（Cody Bellinger）的關鍵守備，終場幫助洋基以3：1帶走比賽勝利，為系列賽扳回

MLB／哈波開轟向已故教頭致敬 王建民曾在強森麾下投出6勝

大聯盟退役總教練強森（Davey Johnson）因病過世、享年82歲，費城人隊球星哈波（Bryce Harper）今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。