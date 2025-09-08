MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今天炸裂雙響砲、3次四壞保送，單場5打席全上壘。（法新社）
大谷翔平今天炸裂雙響砲、3次四壞保送，單場5打席全上壘，他的本季第47、48轟都是以陽春砲狙擊日本同胞菅野智之道奇終場以5：2擊敗金鶯隊，中止5連敗，也避免連兩波系列賽被分區墊底球隊橫掃。

金鶯此役由菅野智之先發，大谷面對這位同胞不留情面，一開賽就將他的第2球送上中外野看台，擊球初速109.8哩、飛行距離411呎，這發首局首打席全壘打幫助道奇先馳得點。

大谷第3局擔任首位打者，幾乎複製相同場景，再將菅野智之的投球送出中外野全壘打牆外，下一棒貝茲（Mookie Betts）也開轟，上演連兩打席全壘打，道奇取得3：0領先。

菅野在第4局被羅哈斯（Miguel Rojas）敲安，隨後面對金慧成時，被他擊出的投手方向強襲球擊中右腳，被迫提前退場休息，此役留下3局被敲7安打、失4分。

加上這2轟，大谷翔平大聯盟生涯累積273轟，219位投手成為苦主，其中5人為日籍投手，包括菊池雄星3轟、菅野智之2轟，以及松井裕樹、千賀滉大、前田健太都是被敲1轟。此外，大谷在日本職棒時期對菅野2打數敲出2安打、另有1保送，今天對戰2打席都是全壘打，橫跨美日職棒對戰4打數4安打。

道奇由克蕭（Clayton Kershaw）先發5.2局被敲4安打、失2分，送出8次三振，拿下本季第10勝、生涯第222勝，18年大聯盟生涯有13季勝投達到雙位數。

