山本無安打破功 道奇遭逆轉吞敗

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導

美國職棒大聯盟道奇隊昨天吞下本季最離譜的一敗，山本由伸九局下只差最後一個出局數，就可成為史上第三位投出無安打比賽的日本投手，帶著三比一領先優勢退場，道奇兩名後援投手竟失三分搞砸戰局，以三比四不敵金鶯隊、吞下五連敗，山本賽後坦言很沮喪。

山本拚了一一二球，寫下生涯兩年四十五場先發單場新高，投八點二局飆出十次三振，只出現兩次保送，不料被金鶯開路先鋒哈勒戴轟出陽春砲，立刻被總教練羅伯茲換下場，不只無安打比賽，完封勝、完投勝也都消失。

大聯盟日本投手過去只有野茂英雄（一九九六年道奇、二○○一年紅襪隊）、岩隈久志（二○一五年水手隊）締造無安打比賽紀錄，達比修有十二年前差點投出完全比賽，同樣也是八點二局破功。

金鶯主場昨天湧進超過四萬兩千名爆滿觀眾，山本退場時受到熱烈歡呼，但他說：「我真的很失望，最後一球是自己選擇的球路，當時很沮喪，感覺就像被打敗。」

山本退場後，道奇噩夢正要開始，後援投手崔南先被揮出二壘打，再投出觸身球，接著連續保送兩人送掉一分，史考特緊急登板又被揮出兩分打點再見安打，山本本季第十二勝也飛了。

金鶯最近連贏國聯西區兩強教士、道奇，拚出五連勝，代理教頭曼索里諾對山本的表現心服口服，他說：「山本實在太厲害了。」

