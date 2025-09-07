MLB／菊池雄星坦言最近各種嘗試無效 加入千K俱樂部卻掉7分慘敗

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
菊池雄星。 美聯社
天使隊左投菊池雄星今天在洛杉磯主場登板，面對運動家隊首名打者蘭利斯（Shea Langeliers）就投出三振， 完成生涯第1000K紀錄，但菊池接下來表現「走鐘」，只投兩局失7分退場，天使終場以4：17慘敗，面臨分區排名墊底命運。

菊池2019年從水手隊起步，歷經藍鳥、太空人、天使7個球季，今天賽前奪三振達到999次，1局上立刻達到千K，不過撐到2局結束就被揮出6支安打，出現4次四死球（1次觸身球），失7分吞敗，寫下本季單場失分最高紀錄。

菊池此役僅有1次奪三振，就是首局首打席K掉蘭利斯，本季第163K也是生涯千K，加入達比修有（2055K）、野茂英雄（1918K）、前田健太（1055K）的行列，成為大聯盟日本投手「千K俱樂部」第4人，另一位達到里程碑的亞洲投手是南韓退役名將朴贊浩1715K。

但菊池毫無喜悅，本季戰績掉到6勝11敗、防禦率4.18，天使在美聯西區只領先運動家隊半場勝差，兩隊明天進行本季最後一次對戰，天使再輸就會掉到最後一名。

菊池在明星賽前20場先發，防禦率只有3.11，明星賽後10場卻是6.66，他說：「最近幾場比賽沒有按照自己的方式進行，這很艱難，所以一直嘗試不同的事，但似乎沒有任何效果，會繼續努力度過難關。」

