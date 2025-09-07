MLB／貝林傑秀雷射肩美技 助洋基終場3比1擊退藍鳥

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基外野手貝林傑本場比賽的關鍵守備成為球隊獲勝的關鍵因素。 法新社
洋基藍鳥今（7日）迎來系列賽第二戰，靠著捕手威爾斯（Austin Wells）貢獻2分打點，以及右外野手貝林傑（Cody Bellinger）的關鍵守備，終場幫助洋基以3：1帶走比賽勝利，為系列賽扳回一城。

本場比賽洋基派出希爾（Luis Gil）擔綱先發投手，在他6局的投球內容中，他僅被敲出3安、失1分，完全壓制住藍鳥打線。而在打擊方面，洋基打者多明奎茲（Jasson Dominguez）2局下先敲出帶有打點安打，緊接著威爾斯再補上高飛犧牲打；6局下，威爾斯再度以高飛犧牲打添分。

本場比賽的精華發生在六局上半，藍鳥打者盧克斯（Nathan Lukes）擊出一記右外野方向一壘安打，貝林格不畏雨勢的影響，在濕漉的草地上乾淨利落地接住球，緊接著一氣呵成將球向本壘方向大力投擲，讓捕手威爾斯成功在本壘前阻殺跑者，澆熄藍鳥的反撲氣焰。

在希爾下場休息後，比賽後半段交由洋基牛棚守住勝果，威佛（Luke Weaver）解決2個出局數後，由克魯茲（Fernando Cruz）接替投滿一局，負責關門的終結者貝德納（David Bednar）則投1.1局完成救援。

本場比賽過後洋基戰績來79勝63敗，與美聯東區龍頭藍鳥僅剩3場勝差。

