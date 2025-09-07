MLB／哈波開轟向已故教頭致敬 王建民曾在強森麾下投出6勝

大聯盟退役總教練強森（Davey Johnson）因病過世、享年82歲，費城人隊球星哈波（Bryce Harper）今天對馬林魚隊之戰首局轟出兩分砲，成為致勝一擊，向生涯首任教頭致敬，他說：「強森給了我成為大聯盟球員的機會。」

哈波1局上面對前國聯塞揚獎投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara），轟出中外野方向401英尺全壘打，本季第24轟攻下勝利打點，幫助費城人4：2獲勝，在國聯東區穩居龍頭，領先排名第2的大都會隊7場勝差。

Bryce Harper takes Sandy Alcantara deep for his 24th homer of the year as the Phillies take a 2-0 lead! pic.twitter.com/aSMgPkkUmt — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年9月6日

強森過去17年大聯盟教頭資歷，先後領軍大都會、紅人、金鶯、道奇、國民隊，合計2445場比賽1372勝1071敗，最大成就是1986年幫助大都會奪下隊史第2座、也是最近一座世界大賽冠軍。

強森2011到13年在國民執掌兵符，2012年4月28日把19歲的哈波叫上大聯盟，菜鳥球季就繳出22支全壘打，打響「強打少年」名號，如今已成大聯盟重量級球星，他說：「強森是我見過的最好的人之一，為他打球很有趣。他喜歡年輕球員，也是我效力過的最有趣的教頭之一。」

值得一提的是，中華職棒中信兄弟隊投手教練王建民2011、12年也在強森麾下，首季擔任國民第5號先發投手，合計出賽21場，包括16場先發，投出6勝6敗、防禦率4.94。

哈波生涯14年歷經國民、費城人累積360支全壘打，現役球員排名第6，落後道奇隊弗里曼（Freddie Freeman ）兩支、領先洋基隊賈吉（Aaron Judge）。