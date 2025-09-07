MLB／金鶯教頭盛讚山本實在太強 笑說小瑞普肯魔力助攻逆轉勝

金鶯隊在巴爾的摩主場迎戰道奇隊，連續兩天9局下都用再見一擊打下江山，尤其今天只差最後1個出局數，就被山本由伸投出無安打比賽，全隊克服困境完成「不可能的任務」，以4：3逆轉戰局拚出5連勝，金鶯代理教頭曼索里諾（Tony Mansolino）對山本的表現心服口服。

山本投到9局下兩出局，被金鶯開路先鋒哈勒戴（Jackson Holliday）轟出陽春砲，無安打比賽消失，在3：1領先的情況下退場，不料後援投手崔南（Blake Treinen）被揮出二壘打、投出觸身球，再連續保送兩人送掉1分，接著史考特（Tanner Scott）被李維拉（Emmanuel Rivera）揮出兩分打點再見安打。

山本投112球寫下大聯盟生涯單場新高，曼索里諾說：「山本實在太厲害了，投到第101球的速度還有98英里，不管快速指叉球、曲球、卡特球，他所擁有的球路都是無安打類型的內容。」

金鶯退役名將小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）連續出賽2131場比賽滿30年，賽前舉行慶祝儀式，官網形容金鶯逆轉勝也許這至少與小瑞普肯出現，以及整晚慶祝氣氛有關，曼索里諾笑說：「幸運的是，小瑞普肯有一些魔力在第9局產生共鳴，並且影響我們。」

哈勒戴9局下逮中山本第112球，把94英里卡特球轟成右外野方向362英尺陽春砲，成為金鶯逆轉情勢的起點；哈勒戴表示，比賽打到第8局時開始思考，要怎樣才不會被無安打比賽，「這將取決於我，肯定在考慮這件事並且有點緊張，因為這是一件大事。」

金鶯主場今天湧進42612人，山本無緣投出無安打比賽，退場時仍受到熱烈歡呼，爆滿觀眾最後一刻看得緊張兮兮，等到李維拉揮出再見安打，曼索里諾說：「這太瘋狂了，我不知道自己是否見過類似場面以及這種戰況進展。」