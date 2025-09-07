MLB／崔南敗投對山本過意不去 羅伯茲失望：很難描述這場比賽
山本由伸今天先發8.2局失1分，差點投出無安打比賽，道奇隊最後還戲劇性3：4輸給金鶯隊，吞下5連敗、近8戰第7敗，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後難掩失望之情，他說：「很難描述這樣一場比賽。」
山本9局下兩出局被金鶯開路先鋒哈勒戴（Jackson Holliday）轟出陽春砲，道奇隊史第24場、日本球員在大聯盟第3場無安打比賽紀錄瞬間消失。
道奇後援投手崔南（Blake Treinen）接手後更慘，先被揮出二壘打，再投出觸身球，接著連續保送兩人送掉1分，史考特（Tanner Scott）緊急登板被李維拉（Emmanuel Rivera）揮出兩分打點再見安打。
金鶯最近5連勝分別擊敗教士、道奇隊，也讓國聯西區戰況更加激烈，教士今天以10：8擊敗洛磯隊後，只落後排名第1的道奇1場勝差。
道奇該贏未贏，對戰金鶯2連敗，羅伯茲表示，這場比賽有很多狀況，山本投球表現非常精彩，覺得可以得到一些動力，再接再厲帶到明天比賽，顯然戰況完全翻轉了。
崔南對自己的表現很失望，他說：「真的無話可說，你是被付錢成為職業球員，至少要投出好球（面對4名打者，22球只有9顆好球），但我卻做不到。」
崔南形容自己真的很糟糕，他表示，和山本成為隊友後，今天看到他投出最佳表現，應該有更好的結果才對。
