快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

MLB／崔南敗投對山本過意不去 羅伯茲失望：很難描述這場比賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
山本由伸差點投出無安打比賽，道奇隊最後卻戲劇性3：4輸給金鶯隊，吞下5連敗、近8戰第7敗，道奇總教練羅伯茲賽後難掩失望之情。 路透社
山本由伸差點投出無安打比賽，道奇隊最後卻戲劇性3：4輸給金鶯隊，吞下5連敗、近8戰第7敗，道奇總教練羅伯茲賽後難掩失望之情。 路透社

山本由伸今天先發8.2局失1分，差點投出無安打比賽，道奇隊最後還戲劇性3：4輸給金鶯隊，吞下5連敗、近8戰第7敗，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後難掩失望之情，他說：「很難描述這樣一場比賽。」

山本9局下兩出局被金鶯開路先鋒哈勒戴（Jackson Holliday）轟出陽春砲，道奇隊史第24場、日本球員在大聯盟第3場無安打比賽紀錄瞬間消失。

道奇後援投手崔南（Blake Treinen）接手後更慘，先被揮出二壘打，再投出觸身球，接著連續保送兩人送掉1分，史考特（Tanner Scott）緊急登板被李維拉（Emmanuel Rivera）揮出兩分打點再見安打。

金鶯最近5連勝分別擊敗教士、道奇隊，也讓國聯西區戰況更加激烈，教士今天以10：8擊敗洛磯隊後，只落後排名第1的道奇1場勝差。

道奇該贏未贏，對戰金鶯2連敗，羅伯茲表示，這場比賽有很多狀況，山本投球表現非常精彩，覺得可以得到一些動力，再接再厲帶到明天比賽，顯然戰況完全翻轉了。

崔南對自己的表現很失望，他說：「真的無話可說，你是被付錢成為職業球員，至少要投出好球（面對4名打者，22球只有9顆好球），但我卻做不到。」

崔南形容自己真的很糟糕，他表示，和山本成為隊友後，今天看到他投出最佳表現，應該有更好的結果才對。

道奇 金鶯

延伸閱讀

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

MLB／大谷翔平臨危受命二刀流 道奇教頭：他很高興能登板

MLB／佐佐木朗希下一步？羅伯茲：想回來要更高標準檢視

MLB／盛讚大谷翔平高速轟 道奇教頭：一般人只能敲成一壘打

相關新聞

MLB／山本由伸悲情程度有如達比修有 12年前8.2局完全比賽破功

道奇隊強投山本由伸今天只差最後一個出局數，就可成為大聯盟史上第3位投出無安打比賽的日本投手，最誇張是他帶著3：1領先退場...

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

道奇隊日本投手山本由伸今天投完5局沒有被敲出安打，讓大聯盟官網亮起提示燈號，卻在最後一步破功，取得26個出局數後，被哈勒...

MLB／退場受到熱烈歡呼仍感失望 山本坦言就像被打敗的感覺

道奇隊作客巴爾的摩對決金鶯隊，山本由伸今天先發8.2局無安打比賽破功，而且道奇在3：1領先的情況下，牛棚送掉3分遭4：3...

MLB／鄧愷威聖路易初登板拚第3勝 紅雀推出三冠王葛雷應戰

大聯盟官網今天正式公布，效力巨人隊的台灣投手鄧愷威明天將登板先發，對紅雀隊3連戰最後一戰亮相，挑戰生涯第3勝，紅雀推出王...

MLB／崔南敗投對山本過意不去 羅伯茲失望：很難描述這場比賽

山本由伸今天先發8.2局失1分，差點投出無安打比賽，道奇隊最後還戲劇性3：4輸給金鶯隊，吞下5連敗、近8戰第7敗，道奇總...

MLB／韋蘭德優質先發被搞砸勝投 巨人終止5連勝後推出鄧愷威

巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天繳出優質先發，對紅雀隊投6局只被揮出3支安打、無失分，巨人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。