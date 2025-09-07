聽新聞
MiLB／李灝宇本季第14轟出爐 首局首打席砲打昔日道奇少主
旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天首局首打席從前道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）手中敲出陽春砲，個人本季第14轟出爐；運動家隊高A投手沙子宸先發登板，投4.2局挨轟，共失3分責失分、承擔敗投。
美國職棒小聯盟3A老虎隊與費城人隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守二壘；李灝宇1局上首打席就從布勒手中敲出陽春砲，擊球初速97.6英里（約157公里），幫助球隊取得1比0領先。
李灝宇4局上敲出左外野方向飛球出局，6局上選到四壞保送上壘，8局上敲出中外野方向飛球出局，今天總計4打數敲出1轟，貢獻1分打點，另有1次四壞保送，賽後打擊率2成45；老虎隊終場以4比5吞敗。
運動家隊高階1A與辛辛那提紅人隊高A交手，運動家隊台灣投手沙子宸先發登板，1局下雖先保送首名打者，但接著連抓3個出局數、沒有失分，2局下被首名打者敲出陽春砲，接著再被敲出2支安打再掉1分。
沙子宸3局下也有被敲出安打、投出2次四死球保送，但及時回穩沒有掉分，4局下接連被敲2支安打，接著製造雙殺、讓打者敲出滾地球出局，5局下續投先投出四壞保送，2人出局後退場，接替投手被敲出三壘打失分，這分要算在沙子宸身上。
沙子宸總計用84球投4.2局，被敲出6支安打，包括1發全壘打，投出3次四壞保送、2次三振，失掉3分責失分，球隊終場以1比7吞敗，沙子宸吞下個人本季高A第6敗，賽後防禦率5.62。
