MLB／退場受到熱烈歡呼仍感失望 山本坦言就像被打敗的感覺

道奇隊作客巴爾的摩對決金鶯隊，山本由伸今天先發8.2局無安打比賽破功，而且道奇在3：1領先的情況下，牛棚送掉3分遭4：3逆轉戰局，最近吞下5連敗，山本賽後坦言很沮喪。

山本今天拚了112球寫下大聯盟生涯單場新高，9局下兩出局面對金鶯開路先鋒哈勒戴（Jackson Holliday），在1好2壞後投出94.7英里卡特球，被轟成右外野方向362英尺陽春砲，只差1人次未能締造無安打比賽紀錄。

金鶯主場今天湧進42612名觀眾，山本退場時受到熱烈歡呼，但他說：「我真的很失望，最後一球是自己選擇的球路，當時很沮喪，就像被打敗的感覺。」

Jackson Holliday homers with two outs in the 9th to end Yoshinobu Yamamoto's no-hitter 🤯 pic.twitter.com/P0UPJYYYjV — MLB (@MLB) 2025年9月7日

山本首次和洛維特（Ben Rortvedt）搭檔投捕，賽後強調溝通沒有問題；他表示，沒能贏球真的很失望，球隊現在處境真的很艱難，希望全隊齊心協力，搶下明天3連戰最後一戰。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在山本挨轟後，立刻決定換投，沒想到牛棚送出江山；山本被問到何時開始注意無安打比賽一事，他說：「前幾局用球數不算特別少，沒想到會投到第9局，就是專注每一局好好投球，也知道被揮出安打就會退場。」

無安打比賽破功，山本由伸留下遺憾。 法新社

山本表示，最近不少比賽投球感覺都很好，今天狀態愈來愈好，也全力以赴投球，「如果球隊贏球就好了，但我們輸了，所以真的很失望，我會盡力再投出這樣的內容。」