MLB／山本由伸悲情程度有如達比修有 12年前8.2局完全比賽破功
道奇隊強投山本由伸今天只差最後一個出局數，就可成為大聯盟史上第3位投出無安打比賽的日本投手，最誇張是他帶著3：1領先退場，道奇牛棚竟然搞砸戰局，送掉3分被金鶯隊4：3逆轉戰局，山本悲情程度有如12年前的達比修有。
山本今天拚了112球，寫下大聯盟生涯兩年45場先發單場新高，投到9局下兩出局時，已經飆出10次三振，只出現兩次保送，不料面對金鶯開路先鋒哈勒戴（Jackson Holliday），在1好2壞後投出94.7英里卡特球，被轟成右外野方向362英尺陽春砲，無安打比賽、完封勝、完投勝都消失。
過去曾在大聯盟投出無安打比賽的日本投手只有野茂英雄（1996道奇、2001年紅襪隊）、岩隈久志（2015水手隊），達比修曾在2013年4月3日差點締造完全比賽紀錄，同樣也是8.2局破功。
當時是達比修在大聯盟第2個球季，效力遊騎兵隊，2013年首次登板在客場對決太空人隊，連續8局都讓對方3上3下，9局下又解決前兩名打者，不料面對第27人次、被太空人9棒岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）揮出中外野方向一壘打，結束111球任務退場，由後援投手結束比賽。
遊騎兵此役7：0獲勝，達比修有8.2局只被揮出1支安打，狂飆14次三振，奪下2013年球季首勝，12年後的山本功虧一簣，連勝投也沒拿到，本季戰績仍是11勝8敗、防禦率2.72。
