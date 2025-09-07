快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／山本由伸悲情程度有如達比修有 12年前8.2局完全比賽破功

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
山本由伸從無安打到勝投飛了，本季「問天」指數來到最高點。 美聯社
山本由伸從無安打到勝投飛了，本季「問天」指數來到最高點。 美聯社

道奇隊強投山本由伸今天只差最後一個出局數，就可成為大聯盟史上第3位投出無安打比賽的日本投手，最誇張是他帶著3：1領先退場，道奇牛棚竟然搞砸戰局，送掉3分被金鶯隊4：3逆轉戰局，山本悲情程度有如12年前的達比修有。

山本今天拚了112球，寫下大聯盟生涯兩年45場先發單場新高，投到9局下兩出局時，已經飆出10次三振，只出現兩次保送，不料面對金鶯開路先鋒哈勒戴（Jackson Holliday），在1好2壞後投出94.7英里卡特球，被轟成右外野方向362英尺陽春砲，無安打比賽、完封勝、完投勝都消失。

過去曾在大聯盟投出無安打比賽的日本投手只有野茂英雄（1996道奇、2001年紅襪隊）、岩隈久志（2015水手隊），達比修曾在2013年4月3日差點締造完全比賽紀錄，同樣也是8.2局破功。

當時是達比修在大聯盟第2個球季，效力遊騎兵隊，2013年首次登板在客場對決太空人隊，連續8局都讓對方3上3下，9局下又解決前兩名打者，不料面對第27人次、被太空人9棒岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）揮出中外野方向一壘打，結束111球任務退場，由後援投手結束比賽。

遊騎兵此役7：0獲勝，達比修有8.2局只被揮出1支安打，狂飆14次三振，奪下2013年球季首勝，12年後的山本功虧一簣，連勝投也沒拿到，本季戰績仍是11勝8敗、防禦率2.72。

道奇 大聯盟

延伸閱讀

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

U18世界盃／高中先發戰中華隊！背負國家榮耀出征 達比修有：寶貴的經歷

MLB／本季第7次投不滿5局 達比修有：伸卡球找不到感覺

MLB／史考特挨轟搞砸山本由伸勝投 頻頻失投無解「請你告訴我」

相關新聞

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

道奇隊日本投手山本由伸今天投完5局沒有被敲出安打，讓大聯盟官網亮起提示燈號，卻在最後一步破功，取得26個出局數後，被哈勒...

MLB／山本由伸悲情程度有如達比修有 12年前8.2局完全比賽破功

道奇隊強投山本由伸今天只差最後一個出局數，就可成為大聯盟史上第3位投出無安打比賽的日本投手，最誇張是他帶著3：1領先退場...

MLB／退場受到熱烈歡呼仍感失望 山本坦言就像被打敗的感覺

道奇隊作客巴爾的摩對決金鶯隊，山本由伸今天先發8.2局無安打比賽破功，而且道奇在3：1領先的情況下，牛棚送掉3分遭4：3...

MLB／鄧愷威聖路易初登板拚第3勝 紅雀推出三冠王葛雷應戰

大聯盟官網今天正式公布，效力巨人隊的台灣投手鄧愷威明天將登板先發，對紅雀隊3連戰最後一戰亮相，挑戰生涯第3勝，紅雀推出王...

MLB／韋蘭德優質先發被搞砸勝投 巨人終止5連勝後推出鄧愷威

巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天繳出優質先發，對紅雀隊投6局只被揮出3支安打、無失分，巨人...

MLB／賈吉重回右外野傳球「軟綿綿」洋基教頭：希望能進步

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）7月受傷後首度重返右外野防區，原本擁有雷射肩的他，竟選擇軟綿綿的短傳，引發球迷熱議，洋基終場以1：7輸給藍鳥隊。 賈吉首局就面臨挑戰，2出局滿壘時對方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。