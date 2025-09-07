快訊

MLB／韋蘭德優質先發被搞砸勝投 巨人終止5連勝後推出鄧愷威

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
巨人隊42歲老將韋蘭德繳出優質先發，可惜勝投飛了。 美聯社
巨人隊42歲老將韋蘭德繳出優質先發，可惜勝投飛了。 美聯社

巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天繳出優質先發，對紅雀隊投6局只被揮出3支安打、無失分，巨人一路2：0保持領先，不料後援投手沃克（Ryan Walker）9局下只投5人次就被攻下3分，遭紅雀逆轉戰局，韋蘭德生涯第266勝飛了。

韋蘭德1日對金鶯隊之戰拚了121球，完成先發5局無失分任務，休5天再登板，今天用88球投滿6局退場，有效壓制紅雀打線，投出6次三振、未有保送，比賽最後一刻被沃克搞砸勝投，巨人終止5連勝。

韋蘭德維持2連勝，最近連續12局未失分，本季戰績仍是3勝10敗，防禦率從4.29降到4.09，生涯3536K也是現役三振王，史上排名躍居第8。

紅雀9局下面對渥克演出絕地大反攻，高曼（Nolan Gorman）、溫恩（Masyn Winn）連續揮出安打，克魯克斯（Jimmy Crooks）觸身球形成滿壘，接著薩吉塞（Thomas Saggese）安打攻下1分，沃克（Jordan Walker）揮出兩分打點再見安打，戲劇性3：2贏得勝利。

兩隊3連戰前兩戰打平，鄧愷威將在明天最後一戰登板先發，紅雀推出王牌投手格雷（Sonny Gray）應戰，這場比賽將在台灣時間半夜2點15分開打。

紅雀 韋蘭德

