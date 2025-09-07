MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

道奇隊日本投手山本由伸今天投完5局沒有被敲出安打，讓大聯盟官網亮起提示燈號，卻在最後一步破功，取得26個出局數後，被哈勒戴（Jackson Holliday）敲出陽春砲，無安打、完封同時消滅，退場後牛棚放火連他的勝投一併燒掉，道奇隊3：4輸球。

面對金鶯隊打線，山本由伸開賽連抓6個出局數，直到3局下連續2次四壞保送才出現危機以及上壘者，但他用著三振、雙殺成功化解。

第4局開始，山本由伸又進入「無雙」狀態，接連解決打者，5局投完亮起無安打燈號，6局投完用了84球，7局投完用球數到95球，第8局超節約，只用9球就投出三上三下包含1K，讓續投第9局的機會浮現。

😭💔 pic.twitter.com/9bcZsYY1yh — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年9月7日

日本同胞大谷翔平今天也很挺，首打席敲安之後，3局上在1出局、二三壘有人時，敲出滾地球推進打回第1分，5局上則是貝茲（Mookie Betts）的適時安打敲回1分，7局上貝茲的三壘安打敲回第3分。

第9局山本由伸站上投手丘，全場關注下用三振傑克森（Alex Jackson），接著1球就讓梅奧（Coby Mayo）敲出飛球出局，然而面對哈勒戴1好2壞後，一顆投到內角的94.7哩卡特球被一棒掃到右外野，打到全壘打牆外彈回場內。

FROM NO-HITTER TO WALK-OFF WINNERS 🤯



THE ORIOLES STUN THE DODGERS pic.twitter.com/MkhAlGntMj — MLB (@MLB) 2025年9月7日

教練團隨後也上場換投，山本由伸帶著笑容與隊友擊掌、擁抱後退場，投到112球是旅美生涯新高，其中70顆好球，留下8.2局、被敲1支安打失1分、10次三振、2次四壞的遺憾，退場時就連主場金鶯球迷也為他鼓掌。

大聯盟日籍投手過去只有2人達成無安打比賽，野茂英雄辦到過兩次，第一次是1996年9月17日效力道奇隊時，第二次2001年4月4日在紅襪隊，2015年8月12日水手隊岩隈久志也做到，當時對手也是金鶯。

山本由伸退場後，道奇球迷心情比山本投到8.2局還沒被敲安更緊張，崔南（Blake Treinen）接手後一個出局都還沒抓到，就因為二壘安打、觸身、四壞球堆滿壘包，隨後又是四壞送分，逼出史考特（Tanner Scott）連兩天登板，結果被李維拉（Emmanuel Rivera）敲出再見安打，金鶯隊繼昨天再見轟後，連兩場在9局下擊敗道奇。