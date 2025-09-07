MLB／鄧愷威聖路易初登板拚第3勝 紅雀推出三冠王葛雷應戰

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

大聯盟官網今天正式公布，效力巨人隊的台灣投手鄧愷威明天將登板先發，對紅雀隊3連戰最後一戰亮相，挑戰生涯第3勝，紅雀推出王牌投手格雷（Sonny Gray）應戰，這場比賽將在台灣時間半夜2點15分開打。

巨人作客聖路易，全力爭取國聯外卡，總教練梅爾文（Bob Melvin）最近形容鄧愷威擁有「橡膠手臂」，隨著比賽進行，自信心也在提升。

鄧愷威本季出賽5場（4場先發），戰績2勝3敗、防禦率7.23，合計18.2局被揮出23支安打，包括1支全壘打，投出20次三振；他在2日對洛磯隊先發5.1局失兩分，奪下生涯第2勝，投球局數、奪三振8次、投85球都改寫生涯單場新高，也是首次先發勝。

鄧愷威生涯兩年出賽9場，明天將是首次對決紅雀，也是聖路易布許球場（Busch Stadium）初登板；葛雷是紅雀投手三冠王，也是本季唯一達到10勝的投手，目前28場先發投出12勝8敗、防禦率4.43、奪三振173次，最近處於2連敗。

巨人 紅雀 鄧愷威

