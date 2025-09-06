MLB／普利斯特7局好投奪第12勝 釀酒人戰績獨走大聯盟

快訊

中央社／ 匹茲堡5日綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天在客場迎戰匹茲堡海盜，陣中強投普利斯特先發7局失2分，加上打線提供火力支援，他順利奪下本季第12場勝投，釀酒人終場則以5比2取勝。圖／法新社

美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天在客場迎戰匹茲堡海盜，陣中強投普利斯特先發7局失2分，加上打線提供火力支援，他順利奪下本季第12場勝投，釀酒人終場則以5比2取勝。

普利斯特（Quinn Priester）面對海盜主投7局被敲6支安打掉2分，並送出6次三振、1次保送，個人本季投球成績來到12勝2敗，防禦率3.25。

普利斯特5月30日出賽至今，他總計登板投球17場，期間釀酒人隊拿下驚人的17勝沒有敗仗。

海盜投手歐威多（Johan Oviedo）先發5局被敲1安失1分非自責分，投球表現不差，但無奈海盜打線火力不振，全場擊出6安僅得2分而輸球。

釀酒人贏球後，本季例行賽戰績來到87勝55負，勝率6成13暫居大聯盟30隊之首，同時也是目前唯一勝率超過6成的球隊。

MLB 海盜 釀酒人 大聯盟 美國職棒

