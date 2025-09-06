快訊

才酸印度倒向大陸！川普又改口稱「一直是朋友」 莫迪回應了

濃煙直竄天！新北新莊公寓火警 40歲男倒臥火場命危送醫

MLB／卡洛爾三分砲首度達陣單季30轟 助響尾蛇扳倒紅襪

中央社／ 綜合外電報導
卡洛爾擊出三分砲，首度達成個人單季30轟紀錄。 美聯社
卡洛爾擊出三分砲，首度達成個人單季30轟紀錄。 美聯社

亞利桑那響尾蛇今天在主場迎戰波士頓紅襪，陣中強棒卡洛爾（Corbin Carroll）於8局下擊出3分砲，不僅首度達成個人單季30轟紀錄，也幫助響尾蛇以10比5取勝。

響尾蛇打者貝德摩（Geraldo Perdomo）先在1局下敲出陽春全壘打，隊友瓦爾加斯（Ildemaro Vargas）又於3局下扛出3分砲，使球隊打完前3局取得5比1領先，但紅襪打線8局上反攻灌進4分，僅以5比6小幅落後響尾蛇。

比賽到了8局下，貝德摩在一、三壘有人情況下擊出帶有打點的中外野方向安打，隨後卡洛爾轟出右外野3分砲，讓響尾蛇以10比5奠定勝基。

現年25歲的卡洛爾本季累計打擊率來到2成59，並扛出30支全壘打、掃進74分打點，他今天首次達成單季30轟紀錄，大聯盟生涯累計有81轟。

台美混血的卡洛爾先前備受各界關注，是否可能加入2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊，但他在7月已經表態，目標是爭取加入美國隊。

響尾蛇獲勝後，本季例行賽戰績來到71勝71負，勝率剛好5成，位居國家聯盟西區第4名；紅襪吞敗後，戰績為78勝64負，暫居美國聯盟東區第3名，落後同區第2名的紐約洋基僅有半場勝差。

卡洛爾

延伸閱讀

MLB／才剛4億續約紅襪！ 「火球男」查普曼強勢關門守住勝利

MLB／杜蘭場內全壘打救了紅襪 14.71秒跑完4個壘包本季最速

MLB／道奇熄火全場3安大谷占1支 遭響尾蛇完封斬斷4連勝

MLB／紅襪大物菜鳥首秀5.1局8K 但海盜史肯斯技高一籌收第9勝

相關新聞

MLB／感冒快要痊癒了！大谷翔平談臨時先發：這種狀況很正常

大谷翔平今天臨危受命對金鶯隊先發登板，主投3.2局無失分，最快球速101.5英里（約163.3公里），他賽後受訪時表示身體狀態有好轉。 道奇原定先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因背

MLB／賈吉重回右外野傳球「軟綿綿」洋基教頭：希望能進步

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）7月受傷後首度重返右外野防區，原本擁有雷射肩的他，竟選擇軟綿綿的短傳，引發球迷熱議，洋基終場以1：7輸給藍鳥隊。 賈吉首局就面臨挑戰，2出局滿壘時對方

MLB／卡洛爾三分砲首度達陣單季30轟 助響尾蛇扳倒紅襪

美國職棒大聯盟MLB亞利桑那響尾蛇今天在主場迎戰波士頓紅襪，陣中強棒卡洛爾於8局下擊出3分砲，不僅首度達成個人單季30轟...

MLB／大谷翔平臨危受命二刀流 道奇教頭：他很高興能登板

美國職棒MLB洛杉磯道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平今天因隊友格拉斯諾背部緊繃，臨危受命代替先發迎戰巴爾的摩金鶯，主投3....

MLB／大谷3.2局好投救不了道奇 史考特挨再見轟吞4連敗

大谷翔平緊急擔任先發投手，演出3.2局無失分好投，拯救不了道奇隊，史考特（Tanner Scott）把關的9局下被巴薩洛...

MLB／洋基檢舉變色棒 太空人特拉梅爾有違規但不處罰

太空人隊外野手特拉梅爾（Taylor Trammell）的球棒在昨天與洋基隊之戰被沒收，大聯盟官方今天裁定，特拉梅爾的球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。