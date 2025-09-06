MLB／卡洛爾三分砲首度達陣單季30轟 助響尾蛇扳倒紅襪
亞利桑那響尾蛇今天在主場迎戰波士頓紅襪，陣中強棒卡洛爾（Corbin Carroll）於8局下擊出3分砲，不僅首度達成個人單季30轟紀錄，也幫助響尾蛇以10比5取勝。
響尾蛇打者貝德摩（Geraldo Perdomo）先在1局下敲出陽春全壘打，隊友瓦爾加斯（Ildemaro Vargas）又於3局下扛出3分砲，使球隊打完前3局取得5比1領先，但紅襪打線8局上反攻灌進4分，僅以5比6小幅落後響尾蛇。
比賽到了8局下，貝德摩在一、三壘有人情況下擊出帶有打點的中外野方向安打，隨後卡洛爾轟出右外野3分砲，讓響尾蛇以10比5奠定勝基。
現年25歲的卡洛爾本季累計打擊率來到2成59，並扛出30支全壘打、掃進74分打點，他今天首次達成單季30轟紀錄，大聯盟生涯累計有81轟。
台美混血的卡洛爾先前備受各界關注，是否可能加入2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊，但他在7月已經表態，目標是爭取加入美國隊。
響尾蛇獲勝後，本季例行賽戰績來到71勝71負，勝率剛好5成，位居國家聯盟西區第4名；紅襪吞敗後，戰績為78勝64負，暫居美國聯盟東區第3名，落後同區第2名的紐約洋基僅有半場勝差。
