MLB／賈吉重回右外野傳球「軟綿綿」洋基教頭：希望能進步

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）7月受傷後首度重返右外野防區，原本擁有雷射肩的他，竟選擇軟綿綿的短傳，引發球迷熱議，洋基終場以1：7輸給藍鳥隊。

賈吉首局就面臨挑戰，2出局滿壘時對方敲出右外野安打，儘管打得不深遠，賈吉仍選擇短傳給二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），壘上2名跑者回本壘得分。

賈吉解釋當時的選擇，「我第一個想法是把球傳給奇森姆，讓他去傳。但球到我這之前已經減速了，所以我想盡快把球傳出去，看會怎麼樣。」當被問到是否準備好全力傳球時，賈吉回答，「如果我不能那樣傳，我就不會站在外野。」

Here's a look at Aaron Judge's first throw in a game since late July: pic.twitter.com/5TuwjTls57 — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) September 5, 2025

對於賈吉的傳球問題，洋基總教練布恩（Aaron Boone）回應：「他能出賽，就是代表狀態足以上場，希望他的情況能持續改善。」布恩表示，球隊將謹慎使用賈吉，不打算一開始就讓他天天守外野；賈吉則希望盡可能多打比賽。

洋基先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）主投1.2局失4分；藍鳥高斯曼（Kevin Gausman）則繳出8局僅失1分的優異表現，幫助藍鳥以7：1贏球，領先洋基4場勝差。

賈吉全場3打數1安打，獲得1次保送。本季打擊率0.322，累積43轟97打點，OPS值1.103，仍是美聯MVP的競爭者。