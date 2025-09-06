MLB／感冒快要痊癒了！大谷翔平談臨時先發：這種狀況很正常

大谷翔平今天臨危受命對金鶯隊先發登板，主投3.2局無失分，最快球速101.5英里（約163.3公里），他賽後受訪時表示身體狀態有好轉。

道奇原定先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因背部緊繃無法上場，大谷談到臨時擔任先發投手時說：「還好昨天有進行比較有強度的傳接球，今天起床後也覺得身體狀況不錯，大概下午2點左右接到通知，感覺能投，所以我就回覆說可以。」

大谷先前因感冒取消先發登板，他透露已接近痊癒，「狀況比在匹茲堡時好太多，匹茲堡前2場真的比較辛苦，今天就沒有那種感覺了。」

比賽剛開始由菜鳥捕手魯辛（Dalton Rushing）下暗號，後來變成大谷主導，對此大谷解釋，「雖然賽前有開會，但可能溝通不夠深，導致比賽中暗號不合拍，出現一些投球和暗號對不上狀況，我想這就是原因。」

當被問到臨時先發是否會對調整造成影響，大谷認為，「這種情況在漫長的賽季一定會發生。上次因為我身體不舒服，沒辦法先發，換成西恩（Emmet Sheehan）投。這種狀況很正常，不能因為沒照原本節奏就覺得不行，我覺得當例行公事被打亂時只能接受，抱著『就這樣去投』的心態上場。」