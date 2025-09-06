快訊

看獸醫超不爽！神射手貓「背包開腿噴射黃水柱」 醫護看傻：本喵睡的地方不能髒

中央社／ 巴爾的摩5日綜合外電報導
大谷翔平。 法新社
道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平今天因隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）背部緊繃，臨危受命代替先發迎戰金鶯隊，主投3.2局未失分，送出5次三振。

大谷翔平今天總計用70球有44顆好球，在面對金鶯三壘手李維拉（Emmanuel Rivera）時，四縫線速球最快飆到時速101.5英里。這位31歲日籍右投主投3.2局，被敲3支安打無失分，送出5K、1次保送，最終無關勝敗。

大谷翔平同時擔任指定打擊排在第1棒，3打數無安打，吞下1次三振，獲得1次保送。金鶯最後以2比1勝出。

美聯社報導，大谷翔平原定本月3日先發，但因咳嗽未登板。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）本就預期他今天投不滿5局。

羅伯茲說：「考量各種情況，投球局數可能會稍微短一點。他很高興能夠登板，但還是得看效率如何。」

羅伯茲表示，昨夜球隊飛機抵達巴爾的摩時，葛拉斯諾便感到不適，到球場後背部問題出現，需要每天觀察，「他並不是真的受傷，只是背部緊繃。我們認為讓他跳過這一場，應該能讓他在下周初回到先發」。

MLB／大谷翔平臨危受命二刀流 道奇教頭：他很高興能登板

