MLB／大谷翔平臨危受命二刀流 道奇教頭：他很高興能登板
道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平今天因隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）背部緊繃，臨危受命代替先發迎戰金鶯隊，主投3.2局未失分，送出5次三振。
大谷翔平今天總計用70球有44顆好球，在面對金鶯三壘手李維拉（Emmanuel Rivera）時，四縫線速球最快飆到時速101.5英里。這位31歲日籍右投主投3.2局，被敲3支安打無失分，送出5K、1次保送，最終無關勝敗。
大谷翔平同時擔任指定打擊排在第1棒，3打數無安打，吞下1次三振，獲得1次保送。金鶯最後以2比1勝出。
美聯社報導，大谷翔平原定本月3日先發，但因咳嗽未登板。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）本就預期他今天投不滿5局。
羅伯茲說：「考量各種情況，投球局數可能會稍微短一點。他很高興能夠登板，但還是得看效率如何。」
羅伯茲表示，昨夜球隊飛機抵達巴爾的摩時，葛拉斯諾便感到不適，到球場後背部問題出現，需要每天觀察，「他並不是真的受傷，只是背部緊繃。我們認為讓他跳過這一場，應該能讓他在下周初回到先發」。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言