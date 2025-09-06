MLB／大谷3.2局好投救不了道奇 史考特挨再見轟吞4連敗

大谷翔平緊急擔任先發投手，演出3.2局無失分好投，拯救不了道奇隊，史考特（Tanner Scott）把關的9局下被巴薩洛（Samuel Basallo）敲出再見陽春砲一棒擊沉，道奇以1：2不敵金鶯隊，近期吞下4連敗。

道奇今天賽前因先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）背部緊繃，緊急改推大谷先發，臨危受命啟動二刀流，大谷在投手丘上繳出一場好投，先發3.2局、70球，被敲3安打、無失分，有5次三振、1次保送，有11球在100哩以上，最快球速101.5哩，在0：0局面退場，此役無關勝敗收場。

大谷先發的消息，不僅球迷嚇到，連對手金鶯代理教頭曼索里諾（Tony Mansolino）都意外，看完打擊練習後正要走回室內，他的手表響了，看到道奇換投消息，「我以為有人在整我，但顯然不是。」金鶯原本不會在這波系列賽面對大谷，賽前突然被換了考題，並未更改先發打序。

大谷在第4局被首位打者蒙卡斯托（Ryan Mountcastle）敲二壘打，再因暴投將他送上三壘，但霸氣連飆2K，道奇隨後換投，大谷退場時還朝三壘上的蒙卡斯托比畫，頭一歪、眼一斜，露出超級中二的笑容，讓轉播台上都大笑出聲。

「打者翔平」3打數沒有安打，首局遭到三振，第二打席選到保送，第五局在一壘有人打成游擊方向滾地球形成雙殺，第七局則是二壘方向滾地球出局。

道奇唯一分數靠弗里曼（Freddie Freeman）第6局陽春砲打下，兩軍以1：1進入第9局，道奇9局上的攻勢三上三下，史考特9局下登板連飆2K，頭過卻身沒過，遭巴薩洛的陽春砲一棒終結比賽。