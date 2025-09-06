MLB／洋基檢舉變色棒 太空人特拉梅爾有違規但不處罰

太空人隊外野手特拉梅爾（Taylor Trammell）的球棒在昨天與洋基隊之戰被沒收，大聯盟官方今天裁定，特拉梅爾的球棒「不符規定，但並未對他帶來特殊優勢」，比照「不允許的手套顏色」，僅警告不可再用，但無需因此受到處分。

太空人與洋基之戰昨天打到9局下，特拉梅爾擊出二壘安打後，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）要求裁判檢查特拉梅爾的球棒，主審透過耳機聯繫位於紐約的重播審查中心，最後將球棒交給聯盟官員保管。

特拉梅爾今天表示，自己與大聯盟官員溝通後獲得解釋，原因是球棒深色部位出現「變色痕跡」引發誤會，「純粹就是外觀上的問題，就這麼簡單。」

根據大聯盟規定，雙色球棒必須清楚劃分為兩個各為單一顏色的區段，而特拉梅爾的這支球棒從在3A時期就開始使用，練習、比賽都會拿來用，加上沒有光滑塗層，使用久了自然會有掉漆。

「有些選手戴護腕或其他配件時，也會出現類似情況，這只是需要拿掉而已，沒什麼大不了的。」特拉梅爾說：「也完全不會影響球的飛行或比賽結果。」

布恩今天受訪時也說：「老實說，我很難開這個口，我不認為特拉梅爾有什麼不正當行為。但有人提醒我說這支球棒看起來有點不對勁，所以當下為了球隊，我有責任去請求確認。對於最終的裁定和解釋感到滿意。我完全不認為特拉梅爾有什麼惡意。」

不過，特拉梅爾仍有一個未解的疑問，就是自己還能不能拿回那支球棒，「這樣我以後就可以講故事給我的孫子聽，這是一個滿有趣也有點好笑的小插曲。不過，我不知道他們會不會還給我。」