MLB／「投手大谷」臨時改先發狂飆百哩火球 金鶯教頭得知換投以為被整

道奇隊今天賽前因先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）背部緊繃，緊急換上大谷翔平先發，不僅球迷嚇到，連對手金鶯隊代理教頭曼索里諾（Tony Mansolino）都意外，看完打擊練習後正要走回室內，他的手錶響了，看到道奇換投消息，「我以為有人在整我，但顯然不是。」

金鶯原本不會在這波系列賽面對大谷，賽前突然被換了考題，並未更改先發打序，曼索里諾表示，「選手現在應該正在研究對策，因為我們原本都覺得他會在周一（美國時間）投球，沒有預期到會碰到大谷。」他表示，「但我們的打者都很機警，他們會想出好辦法。」

大谷翔平臨危受命緊急啟動二刀流，臨時被call上班的「投手大谷」，先發3.2局、70球，被敲3安打、無失分，有5次三振、1次保送，有11球在100哩以上，最快球速101.5哩，在0：0局面退場，此役無關勝敗收場。

大谷在第4局被首位打者蒙卡斯托（Ryan Mountcastle）敲二壘打，再因暴投將他送上三壘，但霸氣連飆2K，道奇隨後換投，大谷退場時還朝三壘上的蒙卡斯托比畫，頭一歪、眼一斜，露出超級中二的笑容，讓轉播台上都大笑出聲。