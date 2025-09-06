快訊

MLB／千賀滉大放棄條款下放3A 傷癒後0勝3敗、防禦率5.90

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
千賀滉大。 美聯社
千賀滉大。 美聯社

大都會隊今天將近期表現陷入低潮的日本投手千賀滉大下放小聯盟3A，由於合約中有不可下放條款，這也代表千賀滉大同意此事，總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示：「他想幫助球隊，但也理解自己目前的身體狀況。」

千賀滉大在大聯盟的第3個賽季，開季表現亮眼，防禦率維持在1字頭，然而6月12日的比賽中因補位一壘拉傷右大腿，雖然於7月復出，但之後先發9場比賽，戰績0勝3敗，防禦率5.90，投球內容相當掙扎。

為了備戰季後賽，球團跟千賀滉大討論後決定將他下放3A調整，總管史登斯（David Stearns）表示：「我們與千賀溝通的過程中，從雙方角度來看，認為這是對球隊和選手本人最好的決定。」

如果留在大聯盟改以牛棚角色調整？史登斯也解釋，千賀滉大有一套固定的調整、準備比賽流程，他也對此很有信心，因此轉換角色不是合適的選擇，「我想千賀自己也明白，目前的表現並未達到我們的預期，他也希望能找出解決方法。」

門多薩表示，千賀將先在小聯盟進行幾次牛棚練投，最快可能在下周末先發出賽，但之後的安排目前還不確定。

大都會隊今天將捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）從10天傷兵名單中移除，重返陣容，接下來預計叫上潛力新秀史普洛特（Brandon Sproat），接替千賀在與紅人隊系列賽最終戰的先發位置。

相關新聞

MLB／「投手大谷」臨時改先發狂飆百哩火球 金鶯教頭得知換投以為被整

道奇隊今天賽前因先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）背部緊繃，緊急換上大谷翔平先發，不僅球迷嚇到，連對手金鶯隊...

MLB／洋基檢舉變色棒 太空人特拉梅爾有違規但不處罰

太空人隊外野手特拉梅爾（Taylor Trammell）的球棒在昨天與洋基隊之戰被沒收，大聯盟官方今天裁定，特拉梅爾的球...

MLB／千賀滉大放棄條款下放3A 傷癒後0勝3敗、防禦率5.90

大都會隊今天將近期表現陷入低潮的日本投手千賀滉大下放小聯盟3A，由於合約中有不可下放條款，這也代表千賀滉大同意此事，總教...

MLB／美媒看好今井達也獲61億大約 33戰17轟的村神上限更高

ESPN記者帕桑（Jeff Passan）撰文討論2025年大聯盟自由球員市場，其中提到3名可能轉戰大聯盟的日本職棒球員，養樂多隊「村神」村上宗隆、讀賣巨人隊強打岡本和真、西武獅隊投手今井達也。

MLB／遭洋基檢舉用「作弊球棒」 太空人外野手：感覺人格被質疑

太空人隊外野手特拉梅爾（Taylor Trammell）今天第9局擊出安打後，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）要求裁判檢查特拉梅爾的球棒，裁判也沒收該球棒，比賽正常進行，特拉梅爾賽後受訪時坦

MLB／海盜史肯斯本季首度勝率破5成 曝對決大谷策略、讚道奇三連星

海盜隊怪物投手史肯斯（Paul Skenes）今天面對道奇隊，主投6局只被敲2支安打，投出8次三振，無失分，成功壓制大谷翔平，他受訪時回答面對大谷的策略。 史肯斯與大谷首局對決用高角度速球飆出三

