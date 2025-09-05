MLB／美媒看好今井達也獲61億大約 33戰17轟的村神上限更高

ESPN記者帕桑（Jeff Passan）撰文討論2025年大聯盟自由球員市場，其中提到3名可能轉戰大聯盟的日本職棒球員，養樂多隊「村神」村上宗隆、讀賣巨人隊強打岡本和真、西武獅隊投手今井達也。

帕桑指出，現年27歲的今井達也是名氣最低，但最吸引人的球員，身高180公分體重70公斤，直球均速95英里，最快99英里，擁有滑球、變速球、指叉球、曲球，以及本季新學的伸卡球，這些球種搭配正是大聯盟球團想要的。

今井達也本季防禦率僅1.50，143.2局飆159次三振，山本由伸與今永昇太兩位身高差不多的投手已經在大聯盟取得成功，打破對矮先發投手的質疑。今井達也最近一次先發，超過20名大聯盟球探到場觀察，他繳出完封勝，只被敲2安打，投出10次三振。

今井達也。截圖自西武獅 X

帕桑推測，如果西武獅願意放人，可透過入札制度拿下高額入札金。有球團高層認為他可能拿總值2億美元（約61億新台幣）的合約，也有人認為1.5億美元，最保守的推測是8000萬美元。

養樂多預計會放行現年25歲的村上宗隆挑戰大聯盟，他本季受到多支大聯盟球團關注，大都會隊總管史登斯（David Stearns）親眼見證他敲再見全壘打，教士隊總管普瑞勒（A.J. Preller）則是看見他單場三響砲的比賽。

村上宗隆3年前打破王貞治單季56轟紀錄，今年因傷缺席許多比賽，但復出後33場狂敲17轟，效率十分恐怖。帕桑提到，雖然外界對他有疑慮，包含三振過多和可能要改守一壘，但火力是跨太平洋等級。如果村上維持長打爆發，合約天花板可能超越今井達也。

現年29歲的岡本和真是日本職棒最穩定的強打者，球探們普遍認為他是最具疑問的挑戰者，預計合約年限不會太長，但如果他9月證明手肘完全康復，簽下總值5000萬美元以上的合約會相當合理。