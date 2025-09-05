MLB／遭洋基檢舉用「作弊球棒」 太空人外野手：感覺人格被質疑

太空人隊外野手特拉梅爾（Taylor Trammell）今天第9局擊出安打後，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）要求裁判檢查特拉梅爾的球棒，裁判也沒收該球棒，比賽正常進行，特拉梅爾賽後受訪時坦言很沮喪。

9局下特拉梅爾擊出二壘安打後，布恩要求主審檢視球棒，裁判們開會討論後，該球棒被沒收，但不影響比賽進行，布恩賽後表示，「我不清楚那是不是自然的，我不想指控特拉梅爾，也不是說他有任何不當行為，但我們在影片裡看到，並回報聯盟，他們也覺得可能是非法球棒，就是這樣。」

Taylor Trammell's bat was confiscated after he doubled in the ninth inning pic.twitter.com/gttHtqgGwT — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 5, 2025

特拉梅爾透露他收到的消息是，洋基懷疑他球棒被削太薄。他沮喪表示：「老實說，我完全不知道怎麼削球棒，我根本不懂這些，我最在意的是，這讓我感覺人格受質疑，好像我會故意作弊。」

特拉梅爾去年曾為洋基出賽5場，他說，「我在那裡的時光，對布恩一直很尊敬，他也很坦率，但這種情況，我真的無法理解。」

太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）則表示，「他（特拉梅爾）一直在用這支球棒，確實有些磨損，可能因此被認為不合法，聯盟想要拿去檢查。」

據大聯盟規則，球棒必須是光滑的圓形棒狀物，最厚處直徑不能超過2.61英寸，長度不能超過42英寸。另外，球棒使用後才被裁判發現不符規定，不構成打者出局或驅逐，因此特拉梅爾留在二壘，比賽正常進行。大聯盟官方目前也沒發表聲明。