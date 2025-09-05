MLB／怪物史肯斯本季首度勝率破5成 曝對決大谷翔平策略

海盜隊怪物投手史肯斯（Paul Skenes）今天面對道奇隊，主投6局只被敲2支安打，投出8次三振，無失分，成功壓制大谷翔平，他受訪時回答面對大谷的策略。

史肯斯與大谷首局對決用高角度速球飆出三振，第3局投出保送，第6局用外角速球三振。被問到壓制大谷的配球策略時，史肯斯說：「就是不要投到紅中，最近幾天只要投紅中就會被懲罰，以前也是如此，所以我只需要確實執行自己的投球就好。」

Ohtani against Skenes all-time: 2-11, 1 HR, 1 BB, 6 K, .705 OPS pic.twitter.com/FHTW73VISv — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 5, 2025

首局和6局史肯斯都將「MVP三連星」大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）三上三下解決，史肯斯笑說：「如果他們不是聯盟最強的1到3棒，還有誰是？面對這種打者必須展現最高水準，很高興自己做到了。」

史肯斯今年表現堪稱完美，唯一可以改善的是今年勝率從未突破5成，這個狀況在今天結束後改變（10勝9敗），史肯斯笑說，「不能再這樣說我了（勝率不到5成）。」

史肯斯本季先發29場，10勝9敗，防禦率1.98，每局被上壘率0.94，主投173局飆出195K，有望生涯第2年就奪下塞揚獎。