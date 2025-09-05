快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

MLB／怪物史肯斯本季首度勝率破5成 曝對決大谷翔平策略

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜隊怪物投手史肯斯。 路透
海盜隊怪物投手史肯斯。 路透

海盜隊怪物投手史肯斯（Paul Skenes）今天面對道奇隊，主投6局只被敲2支安打，投出8次三振，無失分，成功壓制大谷翔平，他受訪時回答面對大谷的策略。

史肯斯與大谷首局對決用高角度速球飆出三振，第3局投出保送，第6局用外角速球三振。被問到壓制大谷的配球策略時，史肯斯說：「就是不要投到紅中，最近幾天只要投紅中就會被懲罰，以前也是如此，所以我只需要確實執行自己的投球就好。」

首局和6局史肯斯都將「MVP三連星」大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）三上三下解決，史肯斯笑說：「如果他們不是聯盟最強的1到3棒，還有誰是？面對這種打者必須展現最高水準，很高興自己做到了。」

史肯斯今年表現堪稱完美，唯一可以改善的是今年勝率從未突破5成，這個狀況在今天結束後改變（10勝9敗），史肯斯笑說，「不能再這樣說我了（勝率不到5成）。」

史肯斯本季先發29場，10勝9敗，防禦率1.98，每局被上壘率0.94，主投173局飆出195K，有望生涯第2年就奪下塞揚獎。

海盜 道奇 Skenes 史肯斯

相關新聞

MLB／巨人重回季後賽競爭行列 美媒報導提鄧愷威好投是驚喜

巨人隊原本已逐漸脫離季後賽競爭行列，但近期突然拉出11戰10勝佳績，落後國聯外卡第3的大都會隊剩4場勝差，美媒「CBS Sports」撰文提到巨人復甦的關鍵，提到台灣好手鄧愷威。 這是巨人自20

MLB／怪物史肯斯本季首度勝率破5成 曝對決大谷翔平策略

海盜隊怪物投手史肯斯（Paul Skenes）今天面對道奇隊，主投6局只被敲2支安打，投出8次三振，無失分，成功壓制大谷翔平，他受訪時回答面對大谷的策略。 史肯斯與大谷首局對決用高角度速球飆出三

MLB／道奇9局關鍵一擊卻輪打擊率0.095捕手 羅伯茲坦言沒料到

道奇隊今天以3：5不敵海盜隊，3連戰遭到橫掃，9局上的反撲追回3分，兩出局、一二壘有人還有追分機會，卻輪到打擊率只有0....

MLB／大谷翔平二刀流延到下周二對洛磯 道奇教頭說明原因

大谷翔平昨天因身體不舒服取消先發投球，球隊今天宣布他下一次登板是台灣時間9月9日，對手是上個月打爆他的洛磯隊。 大谷翔平前天開始身體不適，出現咳嗽與鼻塞等感冒症狀，因此昨天取消先發投球。不過大谷

MiLB／林維恩2A初登板挨轟後回穩 3.1局失2分找到壓制力

運動家隊台灣投手林維恩升上2A的初登板在今天「解鎖」，面對遊騎兵隊2A先發3.1局失2分，球隊最終在延長賽10局以8：7...

MLB／昨天主審改站三壘又惹議 洋基葛里沙姆3分砲擊落太空人

洋基隊今天靠著先發投手洛登（Carlos Rodon）優質先發，加上葛里沙姆（Trent Grisham）關鍵3分砲，在牛棚持續不穩的情況下，以8：4險勝太空人，洛登與釀酒人隊培洛塔（Freddy P

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。