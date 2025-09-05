聽新聞
MLB／巨人重回季後賽競爭行列 美媒報導提鄧愷威好投是驚喜
巨人隊原本已逐漸脫離季後賽競爭行列，但近期突然拉出11戰10勝佳績，落後國聯外卡第3的大都會隊剩4場勝差，美媒「CBS Sports」撰文提到巨人復甦的關鍵，提到台灣好手鄧愷威。
這是巨人自2023年6月以來首次11戰10勝，這段期間巨人火力爆發，共得到86分；對手僅47分。這也是巨人自2021年9月以來，首次11場至少攻下86分。狄佛斯（Rafael Devers）近29戰11轟，其他主力球員也發揮出色，成為重新燃起季後賽外卡希望原因。
文中也提到意外的驚喜，包含施密特（Casey Schmitt）受傷後開轟、新秀吉伯特（Drew Gilbert）為休息室帶來活力、鄧愷威在洛磯主場5.1局失2分的好投、42歲準名人堂投手韋蘭德（Justin Verlander）大復活。
總結來說，巨人之所以能11場贏下10場，是因為主力球員扛起責任，還有韋蘭德重返巔峰、施密特意外開轟、鄧愷威投出好表現。
不過巨人例行賽只剩22場，如果要達外卡預估門檻87勝，需打出16勝6敗；大都會只要11勝11敗。數據網站「FanGraphs」資料顯示，巨人進季後賽機只有4.4%，「SportsLine」則是10.3%。
