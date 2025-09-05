快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／巨人重回季後賽競爭行列 美媒報導提鄧愷威好投是驚喜

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

巨人隊原本已逐漸脫離季後賽競爭行列，但近期突然拉出11戰10勝佳績，落後國聯外卡第3的大都會隊剩4場勝差，美媒「CBS Sports」撰文提到巨人復甦的關鍵，提到台灣好手鄧愷威

這是巨人自2023年6月以來首次11戰10勝，這段期間巨人火力爆發，共得到86分；對手僅47分。這也是巨人自2021年9月以來，首次11場至少攻下86分。狄佛斯（Rafael Devers）近29戰11轟，其他主力球員也發揮出色，成為重新燃起季後賽外卡希望原因。

文中也提到意外的驚喜，包含施密特（Casey Schmitt）受傷後開轟、新秀吉伯特（Drew Gilbert）為休息室帶來活力、鄧愷威在洛磯主場5.1局失2分的好投、42歲準名人堂投手韋蘭德（Justin Verlander）大復活。

總結來說，巨人之所以能11場贏下10場，是因為主力球員扛起責任，還有韋蘭德重返巔峰、施密特意外開轟、鄧愷威投出好表現。

不過巨人例行賽只剩22場，如果要達外卡預估門檻87勝，需打出16勝6敗；大都會只要11勝11敗。數據網站「FanGraphs」資料顯示，巨人進季後賽機只有4.4%，「SportsLine」則是10.3%。

巨人 鄧愷威

相關新聞

MLB／巨人重回季後賽競爭行列 美媒報導提鄧愷威好投是驚喜

巨人隊原本已逐漸脫離季後賽競爭行列，但近期突然拉出11戰10勝佳績，落後國聯外卡第3的大都會隊剩4場勝差，美媒「CBS Sports」撰文提到巨人復甦的關鍵，提到台灣好手鄧愷威。 這是巨人自20

MLB／怪物史肯斯本季首度勝率破5成 曝對決大谷翔平策略

海盜隊怪物投手史肯斯（Paul Skenes）今天面對道奇隊，主投6局只被敲2支安打，投出8次三振，無失分，成功壓制大谷翔平，他受訪時回答面對大谷的策略。 史肯斯與大谷首局對決用高角度速球飆出三

MLB／道奇9局關鍵一擊卻輪打擊率0.095捕手 羅伯茲坦言沒料到

道奇隊今天以3：5不敵海盜隊，3連戰遭到橫掃，9局上的反撲追回3分，兩出局、一二壘有人還有追分機會，卻輪到打擊率只有0....

MLB／大谷翔平二刀流延到下周二對洛磯 道奇教頭說明原因

大谷翔平昨天因身體不舒服取消先發投球，球隊今天宣布他下一次登板是台灣時間9月9日，對手是上個月打爆他的洛磯隊。 大谷翔平前天開始身體不適，出現咳嗽與鼻塞等感冒症狀，因此昨天取消先發投球。不過大谷

MiLB／林維恩2A初登板挨轟後回穩 3.1局失2分找到壓制力

運動家隊台灣投手林維恩升上2A的初登板在今天「解鎖」，面對遊騎兵隊2A先發3.1局失2分，球隊最終在延長賽10局以8：7...

MLB／昨天主審改站三壘又惹議 洋基葛里沙姆3分砲擊落太空人

洋基隊今天靠著先發投手洛登（Carlos Rodon）優質先發，加上葛里沙姆（Trent Grisham）關鍵3分砲，在牛棚持續不穩的情況下，以8：4險勝太空人，洛登與釀酒人隊培洛塔（Freddy P

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。