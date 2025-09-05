快訊

MiLB／林維恩2A初登板挨轟後回穩 3.1局失2分找到壓制力

記者蘇志畬／即時報導
運動家隊台灣投手林維恩升上2A的初登板在今天「解鎖」。中央社

運動家隊台灣投手林維恩升上2A的初登板在今天「解鎖」，面對遊騎兵隊2A先發3.1局失2分，球隊最終在延長賽10局以8：7贏球，而林維恩則是無關勝敗。

19歲的林維恩今年展開第一年的旅美生涯，跳過新人聯盟從1A起步，季中先升上高階1A，賽季尾聲又獲得晉升2A的機會，快速升階猶如搭乘火箭。

林維恩的2A初登板雖然在首局1出局後被連敲2安，其中沃爾科特（Sebastian Walcott）的兩分砲造成傷害，但接下來沒有再掉分，第2、3局各出現1次保送，此外沒再讓人上壘，4局上解決首名打者後就退場。

林維恩總計以57球投完3.1局，被敲2支安打丟掉2分，另有2次三振、2次四壞保送，防禦率5.40。

雖然退場時球隊還是領先，但接手的牛棚在第4局掉了2分遭逆轉，7局上又掉1分，運動家2A在9局下攻下2分追平比數，延長賽10局下靠對手兩次保送後的暴投，拿下勝利。

另外底特律老虎隊3A與費城費城人隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守三壘，李灝宇1局上1人出局後敲出中外野方向安打，3局上敲出游擊方向滾地球出局，6局上敲出本季第22支二壘打，3打數敲出2支安打，比賽打到6局上因雨停止。

