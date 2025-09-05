聽新聞
MLB／大谷翔平二刀流延到下周二對洛磯 道奇教頭說明原因
大谷翔平昨天因身體不舒服取消先發投球，球隊今天宣布他下一次登板是台灣時間9月9日，對手是上個月打爆他的洛磯隊。
大谷翔平前天開始身體不適，出現咳嗽與鼻塞等感冒症狀，因此昨天取消先發投球。不過大谷昨天仍帶病打擊，單場5打數2安打；今天則是3支0，獲得1次保送。
道奇周末對金鶯隊3連戰大谷不會先發投球，而是改為9月9日對洛磯。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）解釋，「為了讓他調整好狀態，我決定再給他一點時間。他的胸口還有些不適，也有疲勞感，我希望讓他以最佳狀態投滿5局。」
大谷上一次對戰洛磯是8月21日，在「打者天堂」庫爾斯球場先發4局挨9支安打，失掉5分，下周先發投球將回道奇主場。
