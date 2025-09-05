MLB／道奇9局關鍵一擊卻輪打擊率0.095捕手 羅伯茲坦言沒料到

道奇隊今天以3：5不敵海盜隊，3連戰遭到橫掃，9局上的反撲追回3分，兩出局、一二壘有人還有追分機會，卻輪到打擊率只有0.095的替補捕手洛維特（Ben Rortvedt）打擊，僅用3球遭到三振，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後坦言失策，如果知道9局還會輪到那一棒，就不會提早換下魯辛（Dalton Rushing）。

道奇打線今天遭到史肯斯（Paul Skenes）封鎖，在他6局投球任內只出現2安打，道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）投5局則被攻陷5分，道奇帶著0：5落後進入後段戰。

道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）前場因擦棒界外球打到右手傷退，目前傷情仍在每日觀察中，尚未確定是否放進傷兵名單，今天先從3A叫上洛維特，而道奇在8局下眼看落後5分，進行守備異動，改由洛維特接替魯辛捕手、第9棒的位置。

道奇9局上的攻勢從第2棒展開，貝茲（Mookie Betts）敲陽春砲帶動反撲，接下來出現4安打再追回2分，比賽最終結束在洛維特的再見三振，留下一、二壘殘壘。

羅伯茲表示，「我們當時落後5分，考慮到魯辛接下來可能要連蹲3、4場，所以我把他提前換下來。」他不諱言，「如果我知道第9局會輪到他的棒次，把他留在比賽中，或許結局會有不同。」