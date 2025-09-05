MLB／昨天主審改站三壘又惹議 洋基葛里沙姆3分砲擊落太空人

洋基隊今天靠著先發投手洛登（Carlos Rodon）優質先發，加上葛里沙姆（Trent Grisham）關鍵3分砲，在牛棚持續不穩的情況下，以8：4險勝太空人，洛登與釀酒人隊培洛塔（Freddy Peralta）並列大聯盟勝投王。

2局上麥馬漢（Ryan McMahon）得點圈擊出安打，幫助洋基隊先馳得點；不過太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）維持火燙手感，3局下擊出追平陽春砲。5局上麥馬漢回敬陽春砲，接下來洋基靠著2次保送加3支安打，再拿下2分，取得4：1領先。

6局下艾瓦瑞茲擊出長打，下一棒亞土維（Jose Altuve）擊出平飛球，洋基三壘手麥馬漢收進手套後掉出來，三壘審沃爾許（Brian Walsh）判定麥馬漢沒有接進手套，是守備失誤，由於昨天沃爾許擔任主審對洋基做出許多不利判決，因此再度引發網路上許多洋基球迷不滿。

Brian Walsh rules that Ryan McMahon did not catch this ball and after a conversation with the other umpires the call on the field stands pic.twitter.com/kTAH9X3KZX — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 5, 2025

隨後太空人柯瑞亞（Carlos Correa）擊出滾地球，洋基二壘手卡波雷拉（Jose Caballero）傳球失誤，讓太空人拿下第2分，7局下桑契斯（Jesús Sánchez）敲陽春砲，太空人追成3：4。

8局上洋基麥馬漢再敲1分打點的安打，葛里沙姆補上石破天驚的3分砲，本季第30轟。儘管洋基終結者貝德納（David Bednar）9局下上演「劇場」再失1分，最終仍關門成功，幫助洋基以8：4拿下勝利。

Trent Grisham blows this game open with a 3-run BLAST 💥 pic.twitter.com/gEF21VJb37 — MLB (@MLB) September 5, 2025

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天2打數0安打，獲得3次保送。洛登主投6局失2分（1分自責），防禦率3.12，奪下本季第16勝，與釀酒人隊培洛塔並列大聯盟勝投王。洋基目前戰績78勝62敗，仍落後美聯東區龍頭藍鳥隊3場。