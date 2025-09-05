聽新聞
MLB／道奇3戰遭海盜洗劫 大谷對史肯斯吞2K日媒稱「怪物對決中沈默」
海盜隊超級強投史肯斯（Paul Skenes）壓陣，面對道奇隊先發6局僅被敲2安打、無失分，送出8次三振，海盜終場以5：3擊敗道奇，完成3連戰橫掃，史肯斯也入手本季第10勝。
大谷翔平3打數沒有安打、吞下2K，唯一上壘是第3局的保送，第1局、第6局都遭到史肯斯三振，日本媒體「Sponichi Annex」形容：「大谷翔平在這場兩大怪物對決中沈默」。
道奇由史奈爾（Blake Snell）先發，投5局被敲9安打、失5分，第3局雷諾斯（Bryan Reynolds）敲安後靠2顆暴投站上三壘，范姆（Tommy Pham）安打送回1分，第5局單局被敲4安打，讓海盜攻下4分大局。
道奇分數一路掛蛋，直到9局上才由貝茲（Mookie Betts）陽春砲開張分數，帶動接下來安打串連，帕赫斯（Andy Pages）、羅哈斯（Miguel Rojas）安打各帶有1分打點，終場以2分差落敗。
由於今天休兵的教士隊近期也吞下4連敗，儘管道奇在這波3連戰遭到國聯中區墊底球隊海盜橫掃，戰績78勝62敗仍居國聯西區龍頭，但賽季還剩22場比賽，與分區第三的巨人隊（71勝69敗）還有7場比賽要打，巨人重拾自力封王的機會，道奇的分區封王魔術數字在今天輸球後熄滅。
