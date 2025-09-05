快訊

MLB／投手教練回憶初見18歲鄧愷威 7年前就具備變化球天分

中央社／ 洛杉磯4日專電
巨人隊投手教練馬丁尼茲（左）觀看台灣投手鄧愷威（前）牛棚練投。 中央社
美國職棒舊金山巨人隊投手教練馬丁尼茲（J.P. Martinez）可能是全隊最了解鄧愷威的人。他7年前見過18歲的鄧愷威，第一印象「對操控球的旋轉有過人天分，能隨心所欲操控球的旋轉」。

43歲的馬丁尼茲在職業棒球擁有10年的執教經驗，從2015年加入明尼蘇達雙城隊小聯盟體系，曾任雙城農場投手副總監。他2021年轉到舊金山巨人，在大聯盟擔任助理投手教練，今年升格為投手教練。

台灣投手鄧愷威2018年加入雙城隊，生涯起步就與馬丁尼茲共事。之後7年，兩人的棒球之路頗多重疊。

鄧愷威2019年從雙城轉到巨人體系，2021年受邀大聯盟春訓時，再度接受馬丁尼茲指導；去年在大聯盟初登板，今年再升上大聯盟，兩度與馬丁尼茲再續前緣。

馬丁尼茲日前接受中央社專訪，坦言：「棒球的世界真的很小，跟一個來自台灣的球員，先在美國的某個地方、某個球隊合作，後來換到了另一支球隊、來到另一個地方，我們依然保持一直以來的互動，這真的非常酷。」

馬丁尼茲回憶7年前，鄧愷威18歲，從台灣飛到佛羅里達州報到，對他的第一印象是「控制球的旋轉有過人天分」。馬丁尼斯記得鄧愷威當時會投多種變化球，「他好像可以隨心所欲控制球的旋轉，丟出各種變化」。

馬丁尼茲說，這些年來身為教練，一直在幫鄧愷威找出最適合的快速球。有一段時期鄧愷威重用四縫線速球，也有一段時期他投很多二縫線速球，現在又以四縫線為主。

馬丁尼茲說，鄧愷威的四縫線速球有很好的進壘角度、上竄效果，正好與他大量的變化球搭配。

能精準控制變化球是鄧愷威投球的一大特色，馬丁尼茲形容：「很多投手遇到控球問題的時候，教練常常要他們多投速球，因為大多數投手的速球控制能力最好。但愷威剛好相反，他控制最好的是變化球。他今年速球的使用率是生涯最低，整體表現卻是最好的一年。」

馬丁尼茲指出，鄧愷威控球的關鍵不在技術，而是與打者對決的心態。

他舉例8月13日主場對教士之戰，當時鄧愷威投1.2局失7分，當天鄧愷威的第一球好球率其實很好，大概有75%，可是整場比賽的好球率卻只有60%，意味他常一開頭搶到球數領先，但是進入對決之後，心態上有點退縮，開始在邊角試探，不敢往好球帶裡面攻擊。

馬丁尼茲認為，鄧愷威要在投手丘上成功，除了維持目前表現很好的第一球好球率，當球數繼續往下走、進入對決的時候，要能夠把壓力加到打者身上，積極攻擊好球帶。

看著鄧愷威從18歲的菜鳥到現在是26歲的大聯盟投手，馬丁尼茲說，鄧愷威的進步看得見，無論是心態更成熟，或是在投手丘上展現更多的侵略性，對投球動作的掌握更好，也更知道如何運用手上各種球路攻擊打者的好球帶。

巨人 鄧愷威

相關新聞

MLB／道奇遭海盜橫掃 大谷對史肯斯吞2K日媒稱「怪物對決中沈默」

海盜隊超級強投史肯斯（Paul Skenes）壓陣，面對道奇隊先發6局僅被敲2安打、無失分，送出8次三振，海盜終場以5：...

MLB／投手教練回憶初見18歲鄧愷威 7年前就具備變化球天分

美國職棒舊金山巨人隊投手教練馬丁尼茲可能是全隊最了解鄧愷威的人。他7年前見過18歲的鄧愷威，第一印象「對操控球的旋轉有過...

MLB／洋基威廉斯嗆主審「判錯4球」捕手力挺：有理由生氣

威廉斯（Devin Williams）再度成為洋基隊輸球戰犯，今天他第8局登板，帳面上0.2局丟3次保送、被敲1支安打，狂失4分，防禦率上升至5.60。賽後他透露自己被主審沃爾許（Brian Wals

MLB／用逆轉轟向新東家自我介紹 金河成敲勇士本季游擊首轟

南韓游擊好手金河成今天迎來轉戰勇士首轟，面對小熊敲出關鍵逆轉全壘打，再加上先發艾爾德（Bryce Elder）7局失1分好投，最終球隊以5：1贏下比賽，系列戰2連敗後終於要回一場勝利。 金河成本

MiLB／返日前證明實力！前田健太3A差點上演無安打比賽

洋基3A好手前田健太宣布本季結束後將告別大聯盟，返回日本發展。今天的比賽他也交出完美成績單了卻遺憾，交手紅襪3A差點投出無安打比賽，可惜第100個用球數時被敲出右外野全壘打失分。 37歲的前田健

MLB／千賀滉大傷癒歸隊身手不再 大都會考慮下放3A調整狀態

大都會強投千賀滉大傷癒歸隊後找不回季初身手，但球隊正值季後賽衝刺，因此考慮是否將這位日籍好手下放至3A調整狀態，不過仍需按照合約徵求千賀滉大本人的同意。《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）表示，

