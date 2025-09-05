MLB／投手教練回憶初見18歲鄧愷威 7年前就具備變化球天分

美國職棒舊金山巨人隊投手教練馬丁尼茲（J.P. Martinez）可能是全隊最了解鄧愷威的人。他7年前見過18歲的鄧愷威，第一印象「對操控球的旋轉有過人天分，能隨心所欲操控球的旋轉」。

43歲的馬丁尼茲在職業棒球擁有10年的執教經驗，從2015年加入明尼蘇達雙城隊小聯盟體系，曾任雙城農場投手副總監。他2021年轉到舊金山巨人，在大聯盟擔任助理投手教練，今年升格為投手教練。

台灣投手鄧愷威2018年加入雙城隊，生涯起步就與馬丁尼茲共事。之後7年，兩人的棒球之路頗多重疊。

鄧愷威2019年從雙城轉到巨人體系，2021年受邀大聯盟春訓時，再度接受馬丁尼茲指導；去年在大聯盟初登板，今年再升上大聯盟，兩度與馬丁尼茲再續前緣。

馬丁尼茲日前接受中央社專訪，坦言：「棒球的世界真的很小，跟一個來自台灣的球員，先在美國的某個地方、某個球隊合作，後來換到了另一支球隊、來到另一個地方，我們依然保持一直以來的互動，這真的非常酷。」

馬丁尼茲回憶7年前，鄧愷威18歲，從台灣飛到佛羅里達州報到，對他的第一印象是「控制球的旋轉有過人天分」。馬丁尼斯記得鄧愷威當時會投多種變化球，「他好像可以隨心所欲控制球的旋轉，丟出各種變化」。

馬丁尼茲說，這些年來身為教練，一直在幫鄧愷威找出最適合的快速球。有一段時期鄧愷威重用四縫線速球，也有一段時期他投很多二縫線速球，現在又以四縫線為主。

馬丁尼茲說，鄧愷威的四縫線速球有很好的進壘角度、上竄效果，正好與他大量的變化球搭配。

能精準控制變化球是鄧愷威投球的一大特色，馬丁尼茲形容：「很多投手遇到控球問題的時候，教練常常要他們多投速球，因為大多數投手的速球控制能力最好。但愷威剛好相反，他控制最好的是變化球。他今年速球的使用率是生涯最低，整體表現卻是最好的一年。」

馬丁尼茲指出，鄧愷威控球的關鍵不在技術，而是與打者對決的心態。

他舉例8月13日主場對教士之戰，當時鄧愷威投1.2局失7分，當天鄧愷威的第一球好球率其實很好，大概有75%，可是整場比賽的好球率卻只有60%，意味他常一開頭搶到球數領先，但是進入對決之後，心態上有點退縮，開始在邊角試探，不敢往好球帶裡面攻擊。

馬丁尼茲認為，鄧愷威要在投手丘上成功，除了維持目前表現很好的第一球好球率，當球數繼續往下走、進入對決的時候，要能夠把壓力加到打者身上，積極攻擊好球帶。

看著鄧愷威從18歲的菜鳥到現在是26歲的大聯盟投手，馬丁尼茲說，鄧愷威的進步看得見，無論是心態更成熟，或是在投手丘上展現更多的侵略性，對投球動作的掌握更好，也更知道如何運用手上各種球路攻擊打者的好球帶。