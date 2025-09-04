快訊

MLB／洋基威廉斯嗆主審「判錯4球」捕手力挺：有理由生氣

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯。 美聯社
威廉斯。 美聯社

威廉斯（Devin Williams）再度成為洋基隊輸球戰犯，今天他第8局登板，帳面上0.2局丟3次保送、被敲1支安打，狂失4分，防禦率上升至5.60。賽後他透露自己被主審沃爾許（Brian Walsh）驅逐出場前說了什麼。

威廉斯第8局平手時登板，先被柯瑞亞（Carlos Correa）敲二壘打，又對桑契斯（Jesús Sánchez）投保送，三振迪亞茲（Yainer Diaz）後又保送華克（Christian Walker）形成滿壘。

威廉斯三振烏力亞斯（Ramon Urias），但又對特拉梅爾（Taylor Trammell）投出保送，讓太空人拿下超前分。隨後威廉斯與主審起口角衝突，被驅逐出場。接手的投手杜瓦（Camilo Doval）把壘上3名跑者都送回本壘，太空人取得8：4領先，最終以8：7險勝。

威廉森賽後表示，「當你投出好球卻沒判時，會改變打席走向，我對桑契斯投幾顆漂亮的球，但沃爾許漏掉2顆。如果是2好0壞而不是1好2壞，結果就會完全不同。」威廉斯透露他對主審說的話，「我只是說你判錯4顆球，結果他就把我趕出場。我生涯第一次被趕出場。」

奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）9局下站著不動被三振，結束比賽，那球明顯偏離好球帶引發奇森姆不滿。威廉斯直呼，「這真是荒謬，那球比我投的離好球帶更遠，結果奇森姆卻被判出局。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）當下也因為抗議被驅逐出場，他賽後語氣平和地說，「很艱難的一局，我覺得威廉斯投得不錯，每次打席都有拚勁，就算是保送，也都是非常接近的球。」

洋基捕手威爾斯（Austin Wells）也直言主審好球帶不同，「威廉斯有理由生氣。有幾顆球真的希望判給我們，我們投手投很多好球，卻沒得到判決，這很令人沮喪，而且連2晚遇到這種狀況。」

