MLB／用逆轉轟向新東家自我介紹 金河成敲勇士本季游擊首轟

聯合新聞網／ 綜合報導
金河成今天迎來轉戰勇士首轟，面對小熊敲出關鍵逆轉全壘打，再加上先發艾爾德（Bryce Elder）7局失1分好投，最終球隊以5：1贏下比賽。 美聯社
南韓游擊好手金河成今天迎來轉戰勇士首轟，面對小熊敲出關鍵逆轉全壘打，再加上先發艾爾德（Bryce Elder）7局失1分好投，最終球隊以5：1贏下比賽，系列戰2連敗後終於要回一場勝利。

金河成本季與光芒簽下一紙2年2900萬美元（約台幣8.9億）合約，不過去年8月因右手關節唇撕裂，直到今年7月才回歸賽場。傷癒後他的狀況並不理想，出賽24場打擊率僅2成14，最終球隊將他放入讓渡名單中，隨後由勇士承接合約，金河成正式轉隊。

來到勇士隊金河成身手回暖，第一場比賽敲出4支2，這一場更是用一轟為亞特蘭大球迷做了強而有力的自我介紹。7局上球隊以1分落後，在兩出局一三壘有人的情況下，第7棒打者金河成站上打擊區，並瞄準小熊牛棚帕瑪倫茲（Drew Pomeranz）的四縫線速球，一棒扛出中左外野灌進3分，這轟也是勇士游擊手本季的第一發全壘打。

打擊方面金河成用開轟做火力支援，守備則是本季表現不佳的前明星先發艾爾德威風八面，先發主投7局僅失1分非責失分外帶6K，終場勇士以5：1取勝，連輸兩場後要回顏面。

MLB 小熊 勇士 金河成

