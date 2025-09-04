快訊

MiLB／返日前證明實力！前田健太3A差點上演無安打比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基3A好手前田健太宣布本季結束後將返日發展，今天的比賽他也交出完美成績單，交手紅襪3A差點投出無安打比賽。 美聯社
洋基3A好手前田健太宣布本季結束後將告別大聯盟，返回日本發展。今天的比賽他也交出完美成績單了卻遺憾，交手紅襪3A差點投出無安打比賽，可惜第100個用球數時被敲出右外野全壘打失分。

37歲的前田健太2016年叩關大聯盟，先後待過道奇、雙城，去年加入老虎後於本季遭到釋出，留下後援出賽7場，防禦率7.88的成績。告別大聯盟後他輾轉小熊與洋基小聯盟，16場先發累積4勝6敗、防禦率6.25，無法重返大聯盟。

旅美表現差強人意，讓這位37歲老將決定離開大聯盟，宣布「今年是美國最後一年，明年想回到日本打球。」而今天他也終於用優質成績單證明自己實力。首局前田僅用9球就解決3名打者，展現企圖心。第2局小遇亂流投出保送，但靠著遊擊手強運接殺「打到手套再反彈」的平飛球。接著第3到7局壓制力滿點製造「15上15下」，前7局僅讓對手保送上壘一次。

第8局初前田健太依舊強勢先飆2K，眼看最後4個出局數就能完成無安打比賽，但第100球被轟出右外野全壘打牆，最終留下7.2局用球100球，被敲1安打、失1分，送出9K的優質成績。

