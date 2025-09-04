MLB／千賀滉大傷癒歸隊身手不再 大都會考慮下放3A調整狀態

大都會強投千賀滉大傷癒歸隊後找不回季初身手，但球隊正值季後賽衝刺，因此考慮是否將這位日籍好手下放至3A調整狀態，不過仍需按照合約徵求千賀滉大本人的同意。《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）表示，將在美國時間週五得知最終結果。

千賀滉大開季前13場比賽投出王牌身手，防禦率僅1.47，但6月中旬與國民一戰不慎拉傷右大腿，被放進15天傷病名單，直到7月11歸隊。只是重回大聯盟後他遲遲找不回狀態，近9場先發都未超過6局、也沒有勝投，防禦率是糟糕的5.90，本季防禦率也從受傷前聯盟第一的1.47一路上升至3.02。

有感千賀滉大狀況不佳，今天受訪時大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）就提及考慮將子弟兵下放至小聯盟調整的計畫，但未具體解釋細節，「所有可能性都擺在檯面上，但我們也知道，如果要這麼做，千賀滉大必須同意。」

事實上不只千賀滉大，大都會近期的輪值投手群都陷入亂流，當家左投米納亞（Sean Manaea）因傷缺席上半季，目前出賽10場有9場先發，防禦率5.60，另一位本季入選明星賽的強投彼德森（David Peterson）近5場先發的防禦率也飆升至7.56。

好在大都會農場有新人適時補上，包含唐天賜生涯初登板就演出好投奪勝，而另一大物麥克林（Nolan McLean）更是連4場先發都收下勝投，讓大都會9月戰績回穩。