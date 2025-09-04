快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／千賀滉大傷癒歸隊身手不再 大都會考慮下放3A調整狀態

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會強投千賀滉大傷癒歸隊後找不回季初身手，球隊考慮是否將這位日籍好手下放至3A調整狀態。 美聯社
大都會強投千賀滉大傷癒歸隊後找不回季初身手，球隊考慮是否將這位日籍好手下放至3A調整狀態。 美聯社

大都會強投千賀滉大傷癒歸隊後找不回季初身手，但球隊正值季後賽衝刺，因此考慮是否將這位日籍好手下放至3A調整狀態，不過仍需按照合約徵求千賀滉大本人的同意。《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）表示，將在美國時間週五得知最終結果。

千賀滉大開季前13場比賽投出王牌身手，防禦率僅1.47，但6月中旬與國民一戰不慎拉傷右大腿，被放進15天傷病名單，直到7月11歸隊。只是重回大聯盟後他遲遲找不回狀態，近9場先發都未超過6局、也沒有勝投，防禦率是糟糕的5.90，本季防禦率也從受傷前聯盟第一的1.47一路上升至3.02。

有感千賀滉大狀況不佳，今天受訪時大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）就提及考慮將子弟兵下放至小聯盟調整的計畫，但未具體解釋細節，「所有可能性都擺在檯面上，但我們也知道，如果要這麼做，千賀滉大必須同意。」

事實上不只千賀滉大，大都會近期的輪值投手群都陷入亂流，當家左投米納亞（Sean Manaea）因傷缺席上半季，目前出賽10場有9場先發，防禦率5.60，另一位本季入選明星賽的強投彼德森（David Peterson）近5場先發的防禦率也飆升至7.56。

好在大都會農場有新人適時補上，包含唐天賜生涯初登板就演出好投奪勝，而另一大物麥克林（Nolan McLean）更是連4場先發都收下勝投，讓大都會9月戰績回穩。

MLB 大都會 千賀滉大

相關新聞

MLB／大谷翔平感冒沒投球單刀敲2安 道奇僅5安遭海盜完封

道奇隊日本球星大谷翔平原訂投打二刀流的日子，因為感冒而取消登板，作為打者貢獻2支安打是全隊最多，道奇隊遭到海盜隊完封以0...

MLB／佐佐木朗希下一步？羅伯茲：想回來要更高標準檢視

今年加入道奇隊的日籍投手佐佐木朗希因狀態不佳下小聯盟調整，昨天在3A單局丟掉4分，最終雖投完5局，總教練羅伯茲（Dave...

MLB／洋基牛棚狂失6分遭太空人逆轉 威廉斯和教頭抗議好球帶遭驅逐

洋基隊今天一度以3：0領先太空人隊，但牛棚放火狂失6分，儘管貝林傑（Cody Bellinger）9局上轟出3分砲，終場仍以7：8含恨落敗。 洋基2局上靠著「怪力男」史丹頓（Giancarlo

MLB／千賀滉大傷癒歸隊身手不再 大都會考慮下放3A調整狀態

大都會強投千賀滉大傷癒歸隊後找不回季初身手，但球隊正值季後賽衝刺，因此考慮是否將這位日籍好手下放至3A調整狀態，不過仍需按照合約徵求千賀滉大本人的同意。《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）表示，

MLB／教士慘遭金鶯橫掃 米勒用9滑球投出「完美一局」成亮點

教士今天對戰金鶯要避免被橫掃，但先發柯特斯（Nestor Cortes）開賽就放火狂失6分，最終球隊以5：7吞下系列賽3連敗，不過亮點是明星後援米勒（Mason Miller）用連續9顆滑球投出「完美

MLB／偷換海盜新人首安球？道奇投手解釋原因：會跟他道歉

道奇隊今天以0：3輸給海盜隊，比賽中間一段畫面引發球迷熱議，道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）拿到海盜新人迪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。