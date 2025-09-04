聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／千賀滉大傷癒歸隊身手不再 大都會考慮下放3A調整狀態
大都會強投千賀滉大傷癒歸隊後找不回季初身手，但球隊正值季後賽衝刺，因此考慮是否將這位日籍好手下放至3A調整狀態，不過仍需按照合約徵求千賀滉大本人的同意。《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）表示，將在美國時間週五得知最終結果。
千賀滉大開季前13場比賽投出王牌身手，防禦率僅1.47，但6月中旬與國民一戰不慎拉傷右大腿，被放進15天傷病名單，直到7月11歸隊。只是重回大聯盟後他遲遲找不回狀態，近9場先發都未超過6局、也沒有勝投，防禦率是糟糕的5.90，本季防禦率也從受傷前聯盟第一的1.47一路上升至3.02。
有感千賀滉大狀況不佳，今天受訪時大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）就提及考慮將子弟兵下放至小聯盟調整的計畫，但未具體解釋細節，「所有可能性都擺在檯面上，但我們也知道，如果要這麼做，千賀滉大必須同意。」
事實上不只千賀滉大，大都會近期的輪值投手群都陷入亂流，當家左投米納亞（Sean Manaea）因傷缺席上半季，目前出賽10場有9場先發，防禦率5.60，另一位本季入選明星賽的強投彼德森（David Peterson）近5場先發的防禦率也飆升至7.56。
好在大都會農場有新人適時補上，包含唐天賜生涯初登板就演出好投奪勝，而另一大物麥克林（Nolan McLean）更是連4場先發都收下勝投，讓大都會9月戰績回穩。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言