MLB／教士慘遭金鶯橫掃 米勒用9滑球投出「完美一局」成亮點

教士今天對戰金鶯要避免被橫掃，但先發柯特斯（Nestor Cortes）開賽就放火狂失6分，最終球隊以5：7吞下系列賽3連敗，不過亮點是明星後援米勒（Mason Miller）用連續9顆滑球投出「完美一局」，成為隊史第二人。

柯特斯此戰開賽就被打爆，僅投2.1局就被夯出4轟狂失6分，甚至出現「背靠背靠背」開轟的窘境。儘管打線在第6、7局急起直追，最終教士仍無法逆轉，以5：7吞下系列賽3連敗。

米勒今天在第8局教士5：7落後時登板，面對傑克森（Jeremiah Jackson）、蒙特卡索（Ryan Mountcastle）和李維拉（Emmanuel Rivera）3位打者，他展現終結者壓制力，各用3球就飆出3K，收下大聯盟史上第121次的完美一局。有趣的是，過去以火球著稱的米勒，今天投出的9球中反倒沒有使用擅長的速球，而是全部選擇滑球，並且當中有8球讓對手揮空，另1球則是打者直接目送進好球帶。

IMMACULATE INNING for Mason Miller 🔥 pic.twitter.com/VpFFh314Mt — MLB (@MLB) 2025年9月3日

米勒這次上演完美一局也頗有致敬意味，教士隊史首度完成完美一局的投手是2002年6月12日的勞倫斯（Brian Lawrence），而當時的對手就是金鶯。