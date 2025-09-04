MLB／洋基牛棚狂失6分遭太空人逆轉 威廉斯和教頭抗議好球帶遭驅逐
洋基隊今天一度以3：0領先太空人隊，但牛棚放火狂失6分，儘管貝林傑（Cody Bellinger）9局上轟出3分砲，終場仍以7：8含恨落敗。
洋基2局上靠著「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）陽春砲先馳得點，4局上捕手威爾斯（Austin Wells）再補上一發2分砲。先發投手華倫（Will Warren）直到5局才因高飛犧牲打失掉第1分，6局上洋基也靠高飛犧牲打再添1分，形成4：1領先。
6局下華倫被潘尼亞（Jeremy Pena）敲陽春砲後退場，克魯茲（Fernando Cruz）接手後被艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲長打又投出暴投，太空人亞土維（Jose Altuve）擊出滾地球，再追1分。7下威佛（Luke Weaver）也擋不住太空人攻勢，被串聯安打扳平，形成4：4。
8局下洋基威廉斯（Devin Williams）登板被攻下超前分，帳面上他被敲1支安打，投出3次保送，因抗議主審沃爾許（Brian Walsh）的好球帶，他與總教練布恩（Aaron Boone）都被驅逐出場。
威廉斯留下2出局滿壘危機，接手的杜瓦（Camilo Doval）被敲安打、投手犯規又投出暴投，把壘上3名跑者全送回來，都要算在威廉斯頭上，太空人取得8：4領先。
洋基最後一局反攻機會，貝林傑敲出3分砲，但最後一名打者奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）站著不動被三振，最後一球明顯偏離好球帶，洋基球迷紛紛在網路上怒轟今晚的主審沃爾許。
