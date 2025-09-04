快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

iPhone 17 Pro保護殼不藏了？台廠商偷跑推預購 外觀、「相機控制鍵」位置長這樣

MLB／洋基牛棚狂失6分遭太空人逆轉 威廉斯和教頭抗議好球帶遭驅逐

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基教頭布恩(右)抗議主審沃爾許(左)好球帶。 美聯社
洋基教頭布恩(右)抗議主審沃爾許(左)好球帶。 美聯社

洋基隊今天一度以3：0領先太空人隊，但牛棚放火狂失6分，儘管貝林傑（Cody Bellinger）9局上轟出3分砲，終場仍以7：8含恨落敗。

洋基2局上靠著「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）陽春砲先馳得點，4局上捕手威爾斯（Austin Wells）再補上一發2分砲。先發投手華倫（Will Warren）直到5局才因高飛犧牲打失掉第1分，6局上洋基也靠高飛犧牲打再添1分，形成4：1領先。

6局下華倫被潘尼亞（Jeremy Pena）敲陽春砲後退場，克魯茲（Fernando Cruz）接手後被艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲長打又投出暴投，太空人亞土維（Jose Altuve）擊出滾地球，再追1分。7下威佛（Luke Weaver）也擋不住太空人攻勢，被串聯安打扳平，形成4：4。

8局下洋基威廉斯（Devin Williams）登板被攻下超前分，帳面上他被敲1支安打，投出3次保送，因抗議主審沃爾許（Brian Walsh）的好球帶，他與總教練布恩（Aaron Boone）都被驅逐出場。

威廉斯不滿的好球帶判決。截圖自官網Pitch by Pitch
威廉斯不滿的好球帶判決。截圖自官網Pitch by Pitch

威廉斯留下2出局滿壘危機，接手的杜瓦（Camilo Doval）被敲安打、投手犯規又投出暴投，把壘上3名跑者全送回來，都要算在威廉斯頭上，太空人取得8：4領先。

洋基最後一局反攻機會，貝林傑敲出3分砲，但最後一名打者奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）站著不動被三振，最後一球明顯偏離好球帶，洋基球迷紛紛在網路上怒轟今晚的主審沃爾許。

奇森姆第6球未出棒遭到三振。截圖自官網Pitch by Pitch
奇森姆第6球未出棒遭到三振。截圖自官網Pitch by Pitch

洋基 太空人

相關新聞

MLB／大谷翔平感冒沒投球單刀敲2安 道奇僅5安遭海盜完封

道奇隊日本球星大谷翔平原訂投打二刀流的日子，因為感冒而取消登板，作為打者貢獻2支安打是全隊最多，道奇隊遭到海盜隊完封以0...

MLB／佐佐木朗希下一步？羅伯茲：想回來要更高標準檢視

今年加入道奇隊的日籍投手佐佐木朗希因狀態不佳下小聯盟調整，昨天在3A單局丟掉4分，最終雖投完5局，總教練羅伯茲（Dave...

MLB／洋基牛棚狂失6分遭太空人逆轉 威廉斯和教頭抗議好球帶遭驅逐

洋基隊今天一度以3：0領先太空人隊，但牛棚放火狂失6分，儘管貝林傑（Cody Bellinger）9局上轟出3分砲，終場仍以7：8含恨落敗。 洋基2局上靠著「怪力男」史丹頓（Giancarlo

中職／樂天女孩圓夢親見大谷翔平 「搖擺燦笑」登上大螢幕

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩美國行程持續進行，美國時間9月3日來到第三站匹茲堡，上午先赴羅伯特莫里斯大學（RMU）進行文化交流...

MLB／偷換海盜新人首安球？道奇投手解釋原因：會跟他道歉

道奇隊今天以0：3輸給海盜隊，比賽中間一段畫面引發球迷熱議，道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）拿到海盜新人迪...

MLB／大谷身體不適取消登板 作客海盜仍扛指定打擊

美國職棒大聯盟（MLB）3度獲得最有價值球員（MVP）的大谷翔平，原定在今天洛杉磯道奇對戰匹茲堡海盜的客場比賽擔任先發投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。