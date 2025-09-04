MLB／洋基牛棚狂失6分遭太空人逆轉 威廉斯和教頭抗議好球帶遭驅逐

洋基隊今天一度以3：0領先太空人隊，但牛棚放火狂失6分，儘管貝林傑（Cody Bellinger）9局上轟出3分砲，終場仍以7：8含恨落敗。

洋基2局上靠著「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）陽春砲先馳得點，4局上捕手威爾斯（Austin Wells）再補上一發2分砲。先發投手華倫（Will Warren）直到5局才因高飛犧牲打失掉第1分，6局上洋基也靠高飛犧牲打再添1分，形成4：1領先。

6局下華倫被潘尼亞（Jeremy Pena）敲陽春砲後退場，克魯茲（Fernando Cruz）接手後被艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲長打又投出暴投，太空人亞土維（Jose Altuve）擊出滾地球，再追1分。7下威佛（Luke Weaver）也擋不住太空人攻勢，被串聯安打扳平，形成4：4。

8局下洋基威廉斯（Devin Williams）登板被攻下超前分，帳面上他被敲1支安打，投出3次保送，因抗議主審沃爾許（Brian Walsh）的好球帶，他與總教練布恩（Aaron Boone）都被驅逐出場。

威廉斯不滿的好球帶判決。截圖自官網Pitch by Pitch

"YOU FUCKING STINK!"



Aaron Boone was tossed after yelling at the home plate umpire after taking Devin Williams out pic.twitter.com/4FNsuf0W4g — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2025年9月4日

威廉斯留下2出局滿壘危機，接手的杜瓦（Camilo Doval）被敲安打、投手犯規又投出暴投，把壘上3名跑者全送回來，都要算在威廉斯頭上，太空人取得8：4領先。

洋基最後一局反攻機會，貝林傑敲出3分砲，但最後一名打者奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）站著不動被三振，最後一球明顯偏離好球帶，洋基球迷紛紛在網路上怒轟今晚的主審沃爾許。