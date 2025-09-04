MLB／偷換海盜新人首安球？道奇投手解釋原因：會跟他道歉

道奇隊今天以0：3輸給海盜隊，比賽中間一段畫面引發球迷熱議，道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）拿到海盜新人迪凡尼（Cam Devanney）的首安球，卻反而將主審給的新球丟出，西恩賽後解釋自己沒注意到「我會去跟他致歉」。

迪凡尼今天擔任第9棒、三壘手，2局下敲出的左外野安打是他大聯盟生涯第3場出賽的第1支安打，場邊隊友也立刻比出要球手勢，球從外野回傳到西恩手中。

Cam Devanney with his first career hit in MLB!!!!!! pic.twitter.com/SL7waSIfw5 — Platinum Key (@PlatinumKey13) 2025年9月3日

然而此時主審也傳給西恩一顆新的球，用以替換迪凡尼的首安球，不料西恩看了看手套裡的兩顆球，決定留下那顆首安球，反而將新球丟回給場邊的球僮。

這一幕讓外界十分不解，「Fox Sports」分析師韋蘭德（Ben Verlander）就說，看起來西恩故意把迪凡尼留了下來，他很明顯在手套裡換球。

道奇場邊記者華生（Kirsten Watson）則訪問到本人，西恩表示，自己並非故意，而是沒有注意到有人特別要那顆球，也因為這個誤會，自己會向迪凡尼道歉。

西恩在手套中換球影片