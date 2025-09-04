聽新聞
MLB／佐佐木朗希下一步？羅伯茲：想回來要更高標準檢視
今年加入道奇隊的日籍投手佐佐木朗希因狀態不佳下小聯盟調整，昨天在3A單局丟掉4分，最終雖投完5局，總教練羅伯茲（Dave Roberts）除了給出「球速還要提升」的評語，也直言若要回到大聯盟，會以更高標準去檢視。
佐佐木朗希在大聯盟先發登板8場、1勝1敗、防禦率4.72，5月中因肩膀夾擠進入傷兵名單後，在小聯盟調整卻找不太到日職時期的威猛表現，目前3A先發4場，戰績為0勝2敗，防禦率7.07。
對於佐佐木朗希的下一步，羅伯茲坦言：「老實說我也不知道。他能投完5局是好事，但根據投手教練團的報告，雖然控球不錯，但球速還有進步空間。至於接下來的規劃，我也不知道該怎麼回答。」
佐佐木朗希昨天在第1局兩出局後被敲了兩發兩分砲，中間遇到球場燈光熄滅中斷，但暫停後佐佐木朗希反而找回控球，才能完成5局失4分的表現。
對於佐佐木目前在3A的表現，羅伯茲表示：「他絕對有天賦。但對手只是3A等級的打者，我原本預期他能有更好的表現。」佐佐木前一場先發最快球速逼近98.8英哩（159公里），昨天最快96.9英哩（155.9公里）、均速94.4英哩（151.9公里），狀態反而下滑。
羅伯茲也直言，道奇隊目前正在激烈競爭國聯西區王座，「我們的要求會更高。如果他想要回到我們這邊（大聯盟出賽），那就必須接受更高的標準與持續被督促；而在小聯盟，他必須展現出壓倒性的實力。現在，我們就是在追求那樣的水準。」
