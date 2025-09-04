MLB／大谷翔平感冒沒投球單刀敲2安 道奇僅5安遭海盜完封

道奇隊日本球星大谷翔平原訂投打二刀流的日子，因為感冒而取消登板，作為打者貢獻2支安打是全隊最多，道奇隊遭到海盜隊完封以0：3輸球吞下2連敗，不過因教士隊也輸球，在國聯西區仍保有2.5場領先優勢。

今天原本是大谷翔平本季第11次登板投球，賽前臨時改由西恩（Emmet Sheehan）先發，總教練羅伯茲（Dave Roberts）解釋，大谷昨天就身體不適，出現咳嗽、鼻塞等感冒症狀，雖然仍能打擊，但考量投球負擔太大因此取消，預計對金鶯隊的系列賽會再登板。

而大谷翔平昨天才敲出突破個人生涯最快的全壘打，擊球初速120英哩（約193.1公里），今天繼續擔任先發第1棒、指定打擊。

今天道奇隊全場敲出5支安打，有2支是大谷貢獻，5局上的二壘安打製造機會，然而接下來隊友是保送、飛球出局、雙殺，1分未得；7局上則是1出局後敲出安打，然而又是飛球出局、保送、飛球出局，還沒未破蛋。

9局上大谷翔平吞下此戰第2次三振，成為全場最後一個出局數，總計5打數2安打，打點、得分都是零，打擊率2成80。

海盜隊以投手車輪戰完封道奇隊，先發的艾希克拉夫特（Braxton Ashcraft）只投3局，接手的伯羅斯（Mike Burrows）投3局拿下勝投；道奇隊接替大谷的西恩先發4.2局被敲5支安打，丟掉2分吞敗。

海盜隊高效率得分，1局下雷諾斯（Bryan Reynolds）敲出陽春砲，2局下麥卡臣（Andrew McCutchen）陽春砲，6局下巴特（Joey Bart）的二壘安打送回1分。