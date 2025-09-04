MLB／大谷身體不適取消登板 作客海盜仍扛指定打擊

大谷翔平原定在今天道奇隊對戰海盜隊的客場比賽擔任先發投手，但因身體不適最終取消登板。

路透社報導，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）向媒體表示，大谷翔平身體有點不適，但狀況還算良好，仍可上場打擊。大谷翔平將繼續擔任第一棒兼指定打擊，而右投西恩（Emmet Sheehan）將頂替他站上投手丘。

羅伯茲提到，大谷翔平過去幾天都感到身體不適，包括在昨天的比賽，當時他擊出一支二壘安打與一支全壘打，貢獻2分打點，道奇終場以7比9敗給海盜。

31歲的大谷翔平剛取得本季首勝，8月27日率隊以5比1擊敗紅人隊。他在那場比賽投滿5局，也是他本季最長紀錄，還送出9次三振、2次保送，僅被敲2安並失掉1分。

5度入選明星賽的大谷翔平，今年打擊率2成79、敲出46支全壘打、貢獻87分打點。投手方面，防禦率為4.18，投球局數累計32又1/3局。

現年25歲的西恩本季戰績5勝2敗、防禦率3.56。在今天比賽開打前，道奇在國聯西區以2.5場勝差領先教士隊。