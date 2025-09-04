聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷身體不適取消登板 作客海盜仍扛指定打擊
大谷翔平原定在今天道奇隊對戰海盜隊的客場比賽擔任先發投手，但因身體不適最終取消登板。
路透社報導，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）向媒體表示，大谷翔平身體有點不適，但狀況還算良好，仍可上場打擊。大谷翔平將繼續擔任第一棒兼指定打擊，而右投西恩（Emmet Sheehan）將頂替他站上投手丘。
羅伯茲提到，大谷翔平過去幾天都感到身體不適，包括在昨天的比賽，當時他擊出一支二壘安打與一支全壘打，貢獻2分打點，道奇終場以7比9敗給海盜。
31歲的大谷翔平剛取得本季首勝，8月27日率隊以5比1擊敗紅人隊。他在那場比賽投滿5局，也是他本季最長紀錄，還送出9次三振、2次保送，僅被敲2安並失掉1分。
5度入選明星賽的大谷翔平，今年打擊率2成79、敲出46支全壘打、貢獻87分打點。投手方面，防禦率為4.18，投球局數累計32又1/3局。
現年25歲的西恩本季戰績5勝2敗、防禦率3.56。在今天比賽開打前，道奇在國聯西區以2.5場勝差領先教士隊。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言