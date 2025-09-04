聽新聞
大谷敲最速彈 加盟道奇第100轟

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平加盟道奇隊兩年已有一百支全壘打。（法新社）
大谷翔平加盟道奇隊兩年已有一百支全壘打。（法新社）

道奇隊日本球星大谷翔平手感回溫，昨天對海盜隊之戰三局上轟出陽春砲，本季第四十六支全壘打出爐，在國聯仍居第二，也是加盟道奇兩年第一百轟紀錄，但投手群全場投出八次保送，終場以七比九落敗。

大谷相隔六場再度出現全壘打，昨天五打數三安打，而且都是長打，三局上從海盜中繼投手錢德勒手中開轟，擊球初速一二○英里（約一九三點一公里）改寫生涯新高，也是官方二○一五年開始紀錄擊球初速以來道奇隊史最快。

「擊球的聲音很驚人。」道奇總教練羅伯茲說：「那球對大部分打者來說可能只是安打，他卻能轟出全壘打，真的很厲害。」

大谷本季四十六轟有四十二轟擔任第一棒，打破勇士隊亞古納前年締造的四十一轟，成為大聯盟史上單季開路先鋒全壘打最多紀錄保持人。

這一轟同時也是大谷加盟道奇第一百轟，成為史上第四位加盟球隊前兩季擊出百轟的球員，前三人為貝比魯斯（洋基）、羅德里奎茲（遊騎兵）、馬里斯（洋基），只用二九四場比賽則是效力同一球隊第三快，從一九○○年至今只有麥奎爾二三○場、貝比魯斯二五○場更快。

道奇雖在四局上追平比數，但牛棚接手後一再失分，大谷七局上揮出二壘打點燃單局兩分攻勢，九局上更以二壘打攻下一分打點，道奇仍以兩分差落敗。

大谷脫離近期低潮，羅伯茲透露，他從上個月開始把球棒握短應付速球，「大谷一直在練習，八月狀態不錯，九月也有好的開始，我認為九月會是他狀態最好的月份。」

水手隊捕手羅利目前五十一支全壘打，在大聯盟排名第一，洋基「法官」賈吉四十三轟暫居美聯第二，想要完成全壘打王二連霸難度不低。

