林維恩「搭火箭」1年直升2A

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
運動家隊林維恩在小聯盟一Ａ有出色的表現。本報資料照片
運動家隊林維恩在小聯盟一Ａ有出色的表現。本報資料照片

效力美國職棒運動家隊的台灣左投林維恩昨天被升上小聯盟二Ａ，這才是他職棒生涯第一個球季，從一Ａ起步後連跳兩級，進展神速猶如「搭乘火箭」，與今年經典賽資格賽國手莊陳仲敖成為隊友。

十九歲的林維恩去年以一百卅五萬美元（約台幣四千三百五十六萬元）簽約金加入運動家，今年跳過新人聯盟，直接從一Ａ出發，六月底獲得肯定升上高階一Ａ，如今再度晉升，成為運動家二Ａ最年輕球員，離大聯盟愈來愈近。

林維恩今年在一Ａ出賽十三場，五十局投出六十九次三振、僅六次保送；升上高階一Ａ後，他在十一場比賽投卅點一局，送出四十次三振、防禦率三點二六，依舊維持穩定。

林維恩的武器庫包含四縫線速球、滑球、曲球、變速球，其中變速球被高階一Ａ投手教練、前大聯盟投手伯巴譽為最佳球種；林維恩透露，今年改用「瓦肯」變速球當武器，因握法與「星際爭霸戰」的瓦肯人舉手禮類似而命名，在台灣則稱為螃蟹球。

不過伯巴也點出，林維恩下個課題是把變化球控在好球帶以外，有引誘球才能避免被狙擊，林維恩也認為自己「投太多好球」，未來必須繼續調整武器庫與配球策略。

