快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／本季第7次投不滿5局 達比修有：伸卡球找不到感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有。 美聯社
達比修有。 美聯社

教士隊39歲日本投手達比修有今天面對金鶯隊，只投4局失掉4分（3分自責），防禦率5.75。教士最終也以2：6輸球，苦吞3連敗，目前在國聯西區仍落後道奇隊2.5場。

達比修首局就被傑克森（Jeremiah Jackson）轟陽春砲，第3局又被李維拉（Emmanuel Rivera）敲出帶有2分打點的安打。第5局投出保送後被換下場，牛棚投手培洛塔（Wandy Peralta）接手後把壘包堆滿，又被李維拉敲安打，再失2分。

總計達比修用87球只撐完4局，被敲6支安打，投出6K和2次保送。達比修本季11場先發，7次投不滿5局。

達比修賽後受訪時談到狀態不佳，「我心裡其實知道原因，但還沒能修正。牛棚練投時伸卡球都找不到感覺，可能也影響到其他球種，接下來的調整期，我想把這點徹底解決。」

達比修首局就用30球，他也無奈地說，「球數太多是問題，我常投到第4局左右就必須下場，這方面一定要改善。滑球今天狀況也不好，原本想要投到外角，卻一直跑到正中間，這就是自己能力不足的部分。」

教士 達比修有

相關新聞

MLB／盛讚大谷翔平高速轟 道奇教頭：一般人只能敲成一壘打

大谷翔平今天敲出轉戰道奇隊後的第100轟，擊球初速120英里創生涯新高，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，一般打者這球只能敲成一壘安打，但大谷把球轟成全壘打。 大谷今天不只有全壘

MLB／本季第7次投不滿5局 達比修有：伸卡球找不到感覺

教士隊39歲日本投手達比修有今天面對金鶯隊，只投4局失掉4分（3分自責），防禦率5.75。教士最終也以2：6輸球，苦吞3連敗，目前在國聯西區仍落後道奇隊2.5場。 達比修首局就被傑克森（Jere

MLB／太空人左投怒砸自家捕手？賽後稱不是故意的、已道歉

太空人隊先發左投瓦德茲（Framber Valdez）今天對戰洋基隊，疑似故意砸捕手搭檔沙拉薩（Cesar Salazar），罕見畫面引發球迷熱議。瓦德茲賽後否認是故意的。 5局上瓦德茲面對洋基

MLB／洋基葛里沙姆滿貫砲打爆太空人 奇森姆自信每年「30轟30盜」

洋基隊9月初迎來魔鬼賽程，將依序對上太空人、藍鳥、老虎和紅襪隊，今天首戰對上太空人隊靠著王牌弗里德（Max Fried）7局好投，加上葛里沙姆（Trent Grisham）滿貫砲，以7：1拿下勝利，近

MLB／狄佛斯慢慢欣賞全壘打引發衝突 洛磯連3季慘吞百敗

洛磯隊今天繼續在丹佛主場迎戰巨人隊，1局上就因狄佛斯（Rafael Devers）兩分砲引發衝突，造成兩隊板凳清空，洛磯...

MLB／MVP爭奪戰大谷海放史瓦柏？名人堂投手：其他人只能陪襯

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）日前單場4響砲，讓國聯MVP爭奪戰出現變數，但MLB資深記者威特拉德（Anthony Witrado）上節目時直言，「根本不需要爭論。」 國聯M

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。