MLB／本季第7次投不滿5局 達比修有：伸卡球找不到感覺

教士隊39歲日本投手達比修有今天面對金鶯隊，只投4局失掉4分（3分自責），防禦率5.75。教士最終也以2：6輸球，苦吞3連敗，目前在國聯西區仍落後道奇隊2.5場。

達比修首局就被傑克森（Jeremiah Jackson）轟陽春砲，第3局又被李維拉（Emmanuel Rivera）敲出帶有2分打點的安打。第5局投出保送後被換下場，牛棚投手培洛塔（Wandy Peralta）接手後把壘包堆滿，又被李維拉敲安打，再失2分。

總計達比修用87球只撐完4局，被敲6支安打，投出6K和2次保送。達比修本季11場先發，7次投不滿5局。

達比修賽後受訪時談到狀態不佳，「我心裡其實知道原因，但還沒能修正。牛棚練投時伸卡球都找不到感覺，可能也影響到其他球種，接下來的調整期，我想把這點徹底解決。」

達比修首局就用30球，他也無奈地說，「球數太多是問題，我常投到第4局左右就必須下場，這方面一定要改善。滑球今天狀況也不好，原本想要投到外角，卻一直跑到正中間，這就是自己能力不足的部分。」